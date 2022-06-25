حساب "نواف التميمي" يعتذر لنادي النصر السعودي

قدم حساب نواف التميمي، المهتم بتغطية أخبار الكرة السعودية، اعتذارا لنادي النصر السعودي، اليوم السبت.

ويعد حساب التميمي من أشهر الحسابات السعودية عبر تويتر، لكن الغريب أنه يعد من الحسابات الداعمة لنادي النصر السعودي؛ ما أثار جدلا حول الشكوى.

بناءً على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، فإني أقدم اعتذاري لنادي النصر عن الأخبار الخاطئة المنشورة عبر هذا الحساب. — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) June 25, 2022

وغرد التميمي: ”بناءً على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية الثالثة للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، فإني أقدم اعتذاري لنادي النصر عن الأخبار الخاطئة المنشورة عبر هذا الحساب“.

ولم يحدد بعد سبب الشكوى التي حركها نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تجاه الحساب أو التغريدة التي سببت الأزمة.

وحرك نادي النصر أكثر من شكوى تجاه حسابات وصحف سعودية خلال الفترة الأخيرة، وقدم عدد منها اعتذارًا للنادي السعودي.

ورد الإعلامي عناد الرشدي على اعتذار التميمي: ”الخطأ وارد والاعتذار ما يزيدك إلا قيمة .. الله يوفقك“.

وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر قد غرد مؤخرا: ”الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب .. حتى يثبت خلاف ذلك!، كمية الأخبار غير معقولة (!)“.

وقدمت أيضا حسابات إخبارية وإعلاميون اعتذارات مشابهة لنادي الهلال السعودي، خلال الآونة الأخيرة.