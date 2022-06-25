تقرير: فينسنت أبوبكر قرر مغادرة نادي النصر والعودة للدوري التركي

كشفت تقارير صحفية تركية أن الكاميروني فينسنت أبو بكر قرر مغادرة نادى النصر السعودي والعودة مرة أخرى للدوري التركي عقب الموسم الحالي.

وبحسب موقع ”aksam“ التركي فإن نادى بشكتاش التركي يرغب في استعادة فينسنت أبو بكر مرة أخرى، إضافة لعروض أخرى مقدمة له من ناديي فالنسيا وموناكو.

وقالت الصحيفة إن فينسنت أبو بكر قرر الرحيل حيث قدم هذا الموسم أداء مخيبا للآمال مع النصر حيث كانت تنتظر الجماهير منه أفضل من ذلك.

وكانت تقارير تركية سابقة ذكرت أيضا أن إدارة نادي فنربخشة بقيادة المدرب الجديد البرتغالي جورجي جيسوس ترغب في ضم فينسنت أبو بكر.

وينتهى عقد المهاجم الكاميروني مع نادى النصر في يونيو 2024 وقد انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.

وبدأ فينسنت أبو بكر مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الفتح يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة، من مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول دوري المحترفين، برصيد 58 نقطة من 29 مباراة، محققا 18 فوزا، و4 تعادلات و7 خسائر.

رودي غارسيا يقترب

ويوم الجمعة نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لمسلي آل معمر رئيس نادي النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، الذي يقترب من تولي تدريب الفريق.

ووفقا لصحيفة ”الرياضية“ فإن الصور لمسلي آل معمر مع رودي غارسيا في فندق جورج سانك في العاصمة الفرنسية باريس حيث يستكملان المفاوضات قبل توقيع العقد.

ويوم الأربعاء قالت ”الرياضية“ إن إدارة النصر اقتربت من حسم التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن غارسيا أعطى موافقة شفهية لنادي النصر، وتجري حاليا دراسة بنود العقد بين الطرفين قبل إتمام الاتفاق والتوقيع النهائي.

وبحسب تقارير أخرى، فإن ردوي غارسيا سيحضر المباراة الأخيرة لنادي النصر ضد الفتح من مدرجات مرسول بارك.

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.