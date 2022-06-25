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رياضة

السعودية صِبا توفيق أفضل لاعبة في بطولة غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات
تاريخ النشر: 25 يونيو 2022 5:39 GMT
تاريخ التحديث: 25 يونيو 2022 6:30 GMT

السعودية صِبا توفيق أفضل لاعبة في بطولة غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات

اللاعبة البالغة من العمر 17 عامًا صبا توفيق تألقت خلال مشوار البطولة وقادت السعودية للميدالية الفضية.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

حصلت اللاعب السعودية صِبا توفيق على جائزة أفضل لاعبة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات التي استضافتها جدة، بينما توج ”الأخضر“ للسيدات بالميدالية الفضية بعد خسارته من العراق في النهائي.

وخسر المنتخب السعودي 4-2 أمام نظيره العراقي في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بينما توج المنتخب البحريني بالميدالية البرونزية بعد فوزه 2-صفر على الكويت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحصلت لاعبة منتخب العراق ”شوخان صالحي“، التي سجلت هدفين في المباراة النهائية، على جائزة هدّافة البطولة، فيما توجت لاعبة منتخب البحرين ”زهراء علي“ على جائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة.

وتألقت صبا البالغة من العمر 17 عامًا خلال مباريات البطولة، ولفتت أنظار الجماهير في المدرجات وخلف الشاشة، وأطلقت الجماهير عليها لقب المايسترو، حيث اتفق الجميع على أدائها الرائع وسرعة استخلاص الكرة، وصنع التمريرات الحاسمة والأهداف.

مشوار الأخضر
بلغ ”الأخضر“ المباراة النهائية بعد تغلبه على منتخب البحرين في الدور قبل نهائي بهدف نظيف سجلته اللاعبة البندري مبارك بعد أن امتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية، واستطاع المنتخب السعودي تسجيل هدف التأهل خلال مجريات الشوط الإضافي الأول ليحافظ على النتيجة حتى نهاية المباراة.

وشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم أصحاب الأرض المنتخب السعودي، واستمر التفاعل في دعم لاعبات الأخضر حتى نهاية المباراة والاحتفال بعد ذلك معهن ببلوغ النهائي.

وفي المواجهة الأخرى للدور نصف النهائي التقى المنتخب الكويتي بنظيره العراقي، وانتهى اللقاء بتأهل العراق بعد اكتساحه للكويت بنتيجة 12-صفر وهي النتيجة الأكبر المسجلة في هذه البطولة حتى الآن.

وكان المنتخب الفلسطيني حقق المركز الخامس في البطولة بعد فوزه أمام سلطنة عُمان التي احتلت المركز الأخير (السادس) في الظهور الأول للفريق العُماني في المشاركات الإقليمية.

واستهل أخضر السيدات مشواره بالبطولة أمام نظيره الكويتي، وخسر الأخضر بنتيجة 3-1، وعاد الأخضر أمام نظيره العُماني لسكة الانتصارات بعد أن فاز بخمسة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق رغد مخيزن (هدفين)، ولانا عبد الرزاق (هدفين)، ولين محمد.

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