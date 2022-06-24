سبب مشادة عبدالرزاق حمدالله وعمر هوساوي

شرح الإعلامي وليد الفراج تفاصيل مشادة عبدالرزاق حمدالله مع زميله عمر هوساوي في المباراة التي جمعت فريقهما الاتحاد مع الاتفاق في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين أمس الخميس.

واشتبك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع زميله عمر هوساوي في وجود حكم اللقاء.

وظهر في مقطع فيديو أن عمر هوساوي يحاول إبعاد حمدالله عن الحكم، لكن بدا أن الأمر لم يعجب اللاعب المغربي الذي دفع زميله وتدافع اللاعبان لكن الأمر انتهى سريعا.

وكشف الفراج تفاصيل الأزمة مؤكدًا أن هوساوي كان يريد إبعاد حمدالله عن حكم المباراة حتى لا يتم إشهار الكارت الأحمر في وجهه.

وأضاف: ”هوساوي كان يؤكد لحمدالله أنه متحصل على إنذار، ولا يجب الوقوف أمام الحكم كي لا يحصل على الإنار الثاني ويتم طرده خارج الملعب.. هذه كل القصة“.

والتقطت كاميرا المباراة المشادة التي وقعت بين عبدالرزاق حمدالله وعمر هوساوي خلال أحداث الشوط الأول من لقاء الاتفاق.

وحاول هوساوي إبعاد حمدالله عن الحكم لتهدئة الموقف إلا أنه تفاجئ برد فعل قوي من حمدالله حيث دفعه المهاجم المغربي في صدره أمام عدسات الكاميرات.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد سجل هدف لفريق الاتحاد في شباك الاتفاق بالشوط الأول إلا أن الحكم قام بإلغاء الهدف بعد إشارة المساعد بوجود حالة تسلل على المهاجم المغربي.

❌ – لقطة المشادة بين اللاعبان عبدالرازق حمدالله وعمر هوساوي في المباراة pic.twitter.com/Ft7CUrzAuB — صحيفة اتي تايقرز (@itti_Tigers) June 23, 2022

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يشعل الاتفاق المنافسة في اللقب بالتقدم 1/0 سجله أمين يونس في الدقيقة 58، لكن الاتحاد سجل ثلاثة أهداف بتوقيع رومارينيو (هدفين) وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 64 نقطة من 29 مباراة في الصدارة مع الهلال مع تبقي جولة وحيدة.

ويوم الإثنين المقبل من المنتظر أن يستضيف الاتحاد الباطن، ويلعب الهلال أمام مضيفه الفيصلي.