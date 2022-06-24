ما حقيقة منع نادي النصر السعودي من التسجيل؟

كشف الإعلامي مبارك الشهري عن حقيقة ما تردد بشأن وصول خطاب لاتحاد كرة القدم السعودي من نظيره الدولي لكرة القدم يُفيد بمنع نادي النصر من تسجيل اللاعبين الجدد، سواء كانوا المحليين أو الأجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وراجت تقارير صحفية في الساعات الماضية تفيد بمنع نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد، محلياً ودوليًا، نتيجة لعدم التزام النادي بقرار نهائي صادر من CAS لصالح أحد المدربين، والذي عمل سابقاً في النادي.

وقال الشهري في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”توضيح وأنا مسؤول عن كلامي.. نعم هناك قضية.. القضية لأحد مساعدي فيتوريا.. والقضية كسبها ولكنها لن تمنع النصر من التسجيل“.

وأضاف: ”هناك اتفاق على موعد السداد“.

توضيح وأنا مسؤول عن كلامي :

نعم هناك قضية

القضية لأحد مساعدي فيتوريا

والقضية كسبها ولكنها لن تمنع #النصر من التسجيل و هناك اتفاق على موعد السداد

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.#النصر_سيسجل_ويسجل_ويسجل 💛😉👌🏼 https://t.co/iPRtlQjwL2 — مبارك الشهري (@Mubark_m9) June 24, 2022

يذكر أن الخبير القانوني أحمد الشيخي أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد منع النصر من تسجيل لاعبين جدد لعدم التزام النادي بتنفيذ قرار نهائي من كاس لصالح (فني) عمل سابقاً في النادي.

وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي بتويتر: ”تواصلت مع السادة بنادي النصر لنسألهم عن تعليقهم حول الموضوع، بالإضافة للسؤال الأهم وهو: هل سيتم التسديد قبل بداية الفترة القادمة ليتم التسجيل؟

وأضاف: ”لقد حصلنا على رد نادي النصر وجاء فيه.. بالفعل وصلنا خطاب المنع من التسجيل ولقد اطلعنا على الموضوع وسوف نسدد المبلغ في بداية شهر يوليو القادم، وسنرفع بذلك للفيفا حتى يتم إلغاء العقوبة، وبالتالي سنسجل بإذن الله.”

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استلمنا للتو رد السادة بنادي #النصر مشكورين وجاء فيه التالي: – "بالفعل وصلنا خطاب المنع من التسجيل ولقد اطلعنا على الموضوع" – "سنسدد المبلغ في بداية شهر ٧ (جولاي) القادم، وسنرفع بذلك للفيفا حتى يتم إلغاء العقوبة، وبالتالي سنسجل بإذن الله." وبالتوفيق للجميع🌹🌹 https://t.co/gD5HgUwyM2 — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) June 24, 2022

وخلال 28 مباراة في الدوري السعودي حقق النصر 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتعرض للخسارة 7 مرات.

وضمنت أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء مشاركتها في كأس السوبر السعودي في نسخته القادمة، التي تم اعتماد نظام جديد لها بمشاركة 4 أندية، وذلك قبل جولة من نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

واقترب نادي النصر من حسم التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، لقيادة الفريق الموسم المقبل“.

وحسب تقارير صحفية سعودية، فإن ردوي غارسيا سيحضر المباراة الأخيرة لنادي النصر ضد الفتح من مدرجات ”مرسول بارك“.

وكان الصحفي عناد الرشيد، الذي يعمل في جريدة ”اليوم“، قد ذكر قبل أيام أن من ضمن شروط غارسيا لتوقيع عقده مع نادي النصر تغيير عدد كبير من أجانب الفريق، بمن فيهم الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

كما أفاد رودي غالياتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، بأن إدارة النصر وقعت بالفعل مع غارسيا، مع وجود بند يسمح للمدرب الفرنسي بفسخ عقده في حالة لم يستطع النصر التأهل إلى دوري أبطال آسيا.