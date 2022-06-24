انتقادات قوية لمحمد خبراني لاعب النادي الأهلي السعودي

تعرّض محمد خبراني لاعب النادي الأهلي السعودي لانتقادات عنيفة من جماهير فريقه، عقب الخسارة التي تلقاها ”الراقي“ أمام الرائد 3/1، أمس الخميس، بالدوري السعودي.

ولعب ”خبراني“ المباراة كاملة، وفقد الكرة 6 مرات أمام لاعبي الرائد، وتسبب في أحد الأهداف التي مُني بها فريقه، ما جعله مثار انتقادات من الجماهير الأهلاوية.

صراحة لايلام خبراني ع كوارثه

فليس هو من يضع قائمة الفريق

وليس هو من اعطى اجازة لطلال العبسي عدو #الأهلي يجلس في المنصة حاليا — ABDULLAH H. MOHAMMAD (@ABAADI2015) June 23, 2022

وأصبح الأهلي، بطل 2016، على حافة الهبوط للدرجة الأولى عقب خسارته 3-1 من الرائد.

المغرد يحيى مجري قال: ”الهدف الأول تباطؤ من محمد خبراني، والهدف الثاني اعترض محمد خبراني حارس فريقه مما أعاق وصوله للكورة وإتاحة الفرصة للمهاجم… مين خلف بقاء خبراني أساسيًا؟“.

الهدف الاول تباطىء من محمد خبراني

الهدف الثاني اعتراض محمد خبراني حارس فريقه مما اعاق وصوله للكورة و اتاحة الفرصة للمهاجم… مين خلف بقاء خبراني اساسي؟ — Yahia Mjery٫ PhD 🇸🇦🇬🇧🧬🔬 (@Yahia_Mjery) June 23, 2022

وقال المدون عبدالعزيز: ”بكل صراحة مشكلة الأهلي ليست في مدرب أو رئيس أو حتى إداري.. المشكلة من قرر الإبقاء على محمد خبراني“.

#أكشن_مع_وليد بكل صراحة مشكلة الاهلي ليست في مدرب او رئيس او حتى اداري

المشكلة من قرر الابقاء على محمد خبراني

واعارة حسون كانت اكبر غلطة!! — عبدالعزيز الشلالي (@ze_zo230) June 23, 2022

كما غرد المدون ”محمد“، قائلًا: ”وش ذنبنا كجمهور نحضر ونساند وفي النهاية يجوك أشباه اللاعبين يخسرونا مباراة بسبب أخطاء دفاعية واضحة وضوح الشمس، ولا الإدارة ما زالت مستمرة على غلطها مخليه خبراني أساسيًا، عندك فهد الحمد ليش ما تلعبه؟! ما أقول إلا الله ينتقم منك يا موسى أنت والنفيعي مع المدرب“.

وش ذنبنا حنا كاجمهور نحضر ونساند وفي النهايه يجوك ذولا اشباه الاعبين يخسرونا مباره بسبب اخطاء دفاعيه وضحه وضوح الشمس ولا الاداره لا زالت مستمره على غلطها مخلين خبراني اساسي عندك فهد الحمد ليش ماتلعبه ما اقول الا الله ينتقم منكم يا موسى انت والنفيعي مع المدرب #الاهلي — محمد⚽️💚 (@phuHwIH8ByBT0Pv) June 24, 2022

وقال أبو رياض: ”كم من النقاط قدمها محمد خبراني وعبدالباسط هندي للفريق الخصم في الجولات السابقة ؟! الإصرار على الفاشلين .. فشل“.

كم من النقاط قدمها محمد خبراني وعبدالباسط هندي للفريق الخصم في الجولات السابقة ؟! الإصرار على الفاشلين .. فشل 👌🏻 — ✨أبو رياض✨ (@ReroO07) June 24, 2022

وخسر الأهلي 1/3 أمام الرائد، وسجل للأخير عقيل بلغيث لاعب الأهلي السابق في الدقيقة 43، ورائد عبدالله الغامدي، وكريم البركاوي في الدقيقتين 60 و83، في حين سجل كارلوس إدواردو هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 90+5.

خبراني مشكلة أزلية لا تقل في حجمها عن هذه الإدارة المفلسة التي قادت الأهلي لكارثة الضياع التام . — علي الزهراني (@Ali1alzhrani) June 23, 2022

وستكون المباراة الأخيرة للأهلي خارج أرضه أمام الشباب صاحب المركز الرابع، وتتوقف فرصة بقاء الأهلي في الدوري على نتائج منافسيه الستة في الجولة الأخيرة بشرط فوزه على الشباب في الرياض؛ لأن أي نتيجة أخرى تعني هبوطه رسميًا.

🔘 الجولة قبل الأخيرة

⚽️ #الأهلي 1 : 3 #الرائد

🎬 ملخّص المباراة 👇 pic.twitter.com/PQ0ITQ3txM — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 24, 2022

ويشتعل الصراع بين 7 أندية في القاع على تجنب الهبوط للدرجة الثانية أدنى، وهي: الطائي (34 نقطة)، التعاون والرائد والفيصلي (33 نقطة)، الباطن (32 نقطة)، الأهلي والاتفاق (31 نقطة).