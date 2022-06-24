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رياضة

انتقادات قوية لمحمد خبراني لاعب النادي الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 24 يونيو 2022 17:12 GMT
تاريخ التحديث: 24 يونيو 2022 18:00 GMT

انتقادات قوية لمحمد خبراني لاعب النادي الأهلي السعودي

ويشتعل الصراع بين 7 أندية في القاع على تجنب الهبوط للدرجة الثانية أدنى وهي: الطائي (34 نقطة)، التعاون والرائد والفيصلي (33 نقطة)، الباطن (32 نقطة)، الأهلي والاتفاق (31 نقطة).

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرّض محمد خبراني لاعب النادي الأهلي السعودي لانتقادات عنيفة من جماهير فريقه، عقب الخسارة التي تلقاها ”الراقي“ أمام الرائد 3/1، أمس الخميس، بالدوري السعودي.

ولعب ”خبراني“ المباراة كاملة، وفقد الكرة 6 مرات أمام لاعبي الرائد، وتسبب في أحد الأهداف التي مُني بها فريقه، ما جعله مثار انتقادات من الجماهير الأهلاوية.

وأصبح الأهلي، بطل 2016، على حافة الهبوط للدرجة الأولى عقب خسارته 3-1 من الرائد.

المغرد يحيى مجري قال: ”الهدف الأول تباطؤ من محمد خبراني، والهدف الثاني اعترض محمد خبراني حارس فريقه مما أعاق وصوله للكورة وإتاحة الفرصة للمهاجم… مين خلف بقاء خبراني أساسيًا؟“.

وقال المدون عبدالعزيز: ”بكل صراحة مشكلة الأهلي ليست في مدرب أو رئيس أو حتى إداري.. المشكلة من قرر الإبقاء على محمد خبراني“.

كما غرد المدون ”محمد“، قائلًا: ”وش ذنبنا كجمهور نحضر ونساند وفي النهاية يجوك أشباه اللاعبين يخسرونا مباراة بسبب أخطاء دفاعية واضحة وضوح الشمس، ولا الإدارة ما زالت مستمرة على غلطها مخليه خبراني أساسيًا، عندك فهد الحمد ليش ما تلعبه؟! ما أقول إلا الله ينتقم منك يا موسى أنت والنفيعي مع المدرب“.

وقال أبو رياض: ”كم من النقاط قدمها محمد خبراني وعبدالباسط هندي للفريق الخصم في الجولات السابقة ؟! الإصرار على الفاشلين .. فشل“.

وخسر الأهلي 1/3 أمام الرائد، وسجل للأخير عقيل بلغيث لاعب الأهلي السابق في الدقيقة 43، ورائد عبدالله الغامدي، وكريم البركاوي في الدقيقتين 60 و83، في حين سجل كارلوس إدواردو هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 90+5.

وستكون المباراة الأخيرة للأهلي خارج أرضه أمام الشباب صاحب المركز الرابع، وتتوقف فرصة بقاء الأهلي في الدوري على نتائج منافسيه الستة في الجولة الأخيرة بشرط فوزه على الشباب في الرياض؛ لأن أي نتيجة أخرى تعني هبوطه رسميًا.

ويشتعل الصراع بين 7 أندية في القاع على تجنب الهبوط للدرجة الثانية أدنى، وهي: الطائي (34 نقطة)، التعاون والرائد والفيصلي (33 نقطة)، الباطن (32 نقطة)، الأهلي والاتفاق (31 نقطة).

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