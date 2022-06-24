شاهد إشارة بيتروس لجمهور الهلال بعد مباراة الفتح (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يظهر اللاعب البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب الفتح يوجه إشارة لجماهير الهلال عقب مباراة الفريقين أمس الخميس في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وخلال مغادرة أرضية الملعب بدا أن بيتروس ماثيوس وجه إشارة ”الصمت“ لجماهير الهلال المتواجدة في المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

اشتباك البليهي وبيتروس

وكشف مقطع فيديو ثان لحظة اشتباك علي البليهي مدافع الهلال مع بيتروس ماثيوس لاعب الفتح، خلال المباراة التي جمعت الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر الفيديو، أنه بعد تسجيل الهلال ثالث أهدافه على الفتح، جاء علي البليهي من بعيد إلى بيتروس لاعب النصر السابق، وبدا أنه يحاول استفزازه، وتلفظ الثنائي بكلمات، قبل أن يقرر الحكم منح البطاقة الصفراء للبليهي، ما يعني غياب البليهي عن مواجهة الفيصلي في الجولة الأخيرة.

وفاز الهلال 3/1 على الفتح سجلها سالم الدوسري (هدفين) في الدقيقتين العاشرة و39، وموسى ماريعا في الدقيقة 80، ولعب الهلال بـ10 لاعبين بعد طرد غوستافو كويلار قبل نهاية الشوط الأول.

وبات الهلال على بعد فوز واحد من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على الفتح، في الوقت الذي قلب فيه الاتحاد تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على الاتفاق.

ويتساوى الفريقان في القمة برصيد 64 نقطة، لكن الهلال يتفوق في المواجهات المباشرة.

وفي الجولة الأخيرة يوم الإثنين، يلتقي الهلال مع ضيفه الفيصلي فيما يلعب الاتحاد على أرضه ضد الباطن. ويواجه الفيصلي والباطن شبح الهبوط.

وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد، ويسعى الهلال للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه.

ونال الاتحاد لقب الدوري في موسم 2008/2009 وكان هذا أول موسم منذ بدء نظام الاحتراف في الدوري السعودي، وكان هذا التتويج الثامن للعميد في الدوري المحلي، لكن الاتحاد لم ينل اللقب بعد ذلك.

ومنذ بدء نظام الاحتراف موسم 2008/2009 لم يستطع أي فريق التتويج باللقب ثلاثة مواسم متتالية، علما أن الهلال نال اللقب موسمين على التوالي، في ثلاث مناسبات (2009/2010 و2010/2011) (2016/2017 و2017/2018) و(2019/2020 و2020/2021)، ونال النصر لقب الدوري في موسمين متتاليين مرتين في 2013/2014 و2014/2015.