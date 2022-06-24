مسلي آل معمر رئيس نادي النصر مع رودي غارسيا في باريس (شاهد)

نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لمسلي آل معمر رئيس نادي النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، الذي يقترب من تولي تدريب الفريق.

ووفقا لصحيفة ”الرياضية“ فإن الصور لمسلي آل معمر مع رودي غارسيا في فندق جورج سانك في العاصمة الفرنسية باريس حيث يستكملان المفاوضات قبل توقيع العقد.

ويوم الأربعاء قالت ”الرياضية“ إن إدارة النصر اقتربت من حسم التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، لقيادة الفريق الموسم المقبل“.

وأضافت الصحيفة أن غارسيا أعطى موافقة شفهية لنادي النصر، وتجري حاليا دراسة بنود العقد بين الطرفين قبل إتمام الاتفاق والتوقيع النهائي“.

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صورتان خاصتان بـ“الرياضية“ ويبدو مسلي ال معمر رئيس نادي #النصر، بصحبة المدرب الفرنسي رود جارسيا المرشح لتدريب النصر، قبل ساعة في فندق جورج سانك – باريس يستكملان المفاوضات قبل توقيع العقد. (من: @7amad7_ ) https://t.co/ffn5kzdYRg pic.twitter.com/bKao0EX4sP — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) June 24, 2022

وحسب تقارير أخرى، فإن ردوي غارسيا سيحضر المباراة الأخيرة لنادي النصر ضد الفتح من مدرجات ”مرسول بارك“.

وكان الصحفي عناد الرشيد، الذي يعمل في جريدة ”اليوم“ قد ذكر قبل أيام أن من ضمن شروط غارسيا لتوقيع عقده مع نادي النصر تغيير عدد كبير من أجانب الفريق بما فيهم الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

كما أفاد رودي غالياتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ أن إدارة النصر وقعت بالفعل مع غارسيا، مع وجود بند يسمح للمدرب الفرنسي بفسخ عقده في حالة لم يستطع النصر التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

مسيرة غارسيا

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

وخلال 28 مباراة في الدوري السعودي حقق النصر 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتعرض للخسارة 7 مرات.

وضمنت أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء مشاركتها في كأس السوبر السعودي في نسخته القادمة، التي تم اعتماد نظام جديد لها بمشاركة 4 أندية، وذلك قبل جولة من نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاقتراب من ضم ‎غيسلان كونان لاعب ستاد ريمس الفرنسي

من جهة أخرى كشفت صحيفة ”الميدان الرياضي“ ‏ان ادارة ‎النصر تعقد اجتماعا الان مع وكيل اعمال الايفواري ‎غيسلان كونان لاعب نادى ستاد ريمس الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن المدرب رودى غارسيا اشترط اتمام صفقة انتقال اللاعب غيسلان، بعد أن ينتهى عقده مع ستاد ريمس ويصبح حرا.

يلعب غيسلان كونان، فى مركز الظهير الأيسر للفريق، وينتهي عقده مع النادي الفرنسي نهاية الموسم الحالي، الذي انضم إليه في 2018.

وبدأ اللاعب الايفوارى صاحب الـ26 عاما، مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادى آسيك ميمبوزا، ثم انتقل بعدها لنادى فيتوريا غيماريش البرتغالي، في يناير 2016.

ويشارك كونان، منتخب بلاده منذ 2017، حيث شارك المنتخب الكوت ديفوارى فى 21 مباراة دولية لم يسجل خلالها أي هدف.