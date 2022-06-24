مترجم نادي الاتفاق يفجر مفاجأة عن لغة أحمد الغامدي لاعب المنتخب السعودي (فيديو)

فجر مترجم نادي الاتفاق فهد العقيل، مفاجأة كبيرة تخص أحمد الغامدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، والمنتخب السعودي تحت 23 عاما.

وكشف مترجم الاتفاق أن أحمد الغامدي، الذي سجل الهدف الأول على أوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، يوم الأحد الماضي، يتحدث اللغة العربية، بعكس ما انتشر عن اللاعب خلال الأيام الأخيرة.

وتحدثت وسائل إعلام سعودية أن أحمد الغامدي لا يتحدث سوى الإنجليزية بسبب نشأته في كندا.

وقال العقيل عبر تويتر :“‏فقط للتوضيح، بسبب أن الكثير يرسل لي المقطع هذا، ‏اللاعب أحمد الغامدي الله يوفقه يتكلم العربية والانجليزية كلغتين أم، وداخل النادي ومع زملائه بالعربية ومرات يأمنا في الصلاة، لكن في المقابلات يفضل الانجليزية بسبب نشأته في كندا وهي الأريح له ، ولا يتكلم الفرنسية، بس يفهمها شوي.“.

وعاش الغامدي طوال 17 عاما في كندا، مع والدته المبتعثة التي كانت تدرس الطب، وهي فتون عزت شقيقة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق لكرة القدم.

أحمد الغامدي موهبة تأسست في كندا يخطف هدف الفوز السعودي في الاوزبك ما هي صلة القرابة مع "عادل عزت " الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة السعودية ؟ 🧐#السعودية_أوزبكستان

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وتأسس أحمد الغامدي في أكاديميات كرة قدم كندية، كما أنه متفوق دراسيا.

ولعب الغامدي لنادي باسفيك الكندي عام 2019، وهو من مواليد عام 2001 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويوم الأحد الماضي، توج المنتخب السعودي بطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 2/0 على مضيفه منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية، على ملعب ميلي ستاديوم، في طشقند عاصمة أوزبكستان، وهي المباراة التي شهدت تألق اللاعب.

أحمد الغامدي-لاعب المنتخب الأولمبي : لم يكن وقت صعبا مع المنتخب بل كنا كعائلة واحدة وعملنا بجهد وحققنا اللقب.. في النهائي كانت الجماهير كبيرة ولكن حولنا الضغط بالتركيز في الميدان..الهدف كان تصرف فوري لمجرد رؤيتي للشباك . اشترك الآن على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد #MBCAction#شاهد pic.twitter.com/RpHIKBzFPD — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 20, 2022

وتحدث الإعلامي تركي الغامدي عن اللاعب ”إمكانيات فنية كبيرة مقترنة بشخصية قوية في الملعب وثقة عالية.. موهوب وينتظره مستقبل كبير إذا طوّر من إمكانياته.. بيئة أحمد المحيطة به تجعلني أطمئن على مستقبله ومحافظته على نفسه“.

”أنا شخصيًّا متفائل بأنه “.