اشتباكات بين جماهير الأهلي بعد الخسارة أمام الرائد (فيديو)

وقعت اشتباكات بين عدد من لاعبي النادي الأهلي بعد الخسارة 1/3 أمام الرائد في الجولة الـ29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي، يوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

كما أظهر مقطع فيديو مشاجرة بين عدد من مشجعي الأهلي في الملعب في الوقت الذي اكتفى عدد من المتواجدين بمشاهدة ما يحدث.

🚨🚨🚨🚨 إشتباكات قوية بين جمهور الأهلي في ساحات ملعب الجوهرة بعد الخسارة. pic.twitter.com/KRmJ1KoZQ6 — ابو راكان الدفري💛💙💛 (@aburakanksa2) June 23, 2022

وسجل عقيل بلغيث لاعب الرائد الحالي والأهلي السابق هدفا في الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميلاه رائد عبدالله الغامدي وكريم البركاوي هدفين في الدقيقتين 60 و83، في حين سجل كارلوس إدواردو هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 90+5.

وبات الأهلي في موقف معقد جدا بشأن الهبوط للدرجة الأدنى بعد الخسارة أمام الرائد وتبقي جولة واحدة على النهاية.

ومن سوء حظ الأهلي أن مباراته الأخيرة ستكون خارج أرضه في الرياض أمام الشباب صاحب المركز الرابع، والذي تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق على ملعب التعاون.

ما هي فرص بقاء النادي الأهلي في الدوري السعودي وتفادي الهبوط؟ https://t.co/WRu44UCGSE pic.twitter.com/8hLTbZ41aR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 23, 2022

وتتوقف فرصة بقاء النادي الأهلي في الدوري على نتائج منافسيه الستة في الجولة الأخيرة بشرط فوزه على الشباب في الرياض؛ لأن أي نتيجة أخرى تعني هبوطه رسميا.

ويشتعل الصراع بين سبعة أندية في القاع على تجنب الهبوط للدرجة الثانية أدنى، وهي: الطائي (34 نقطة)، التعاون والرائد والفيصلي (33 نقطة)، الباطن (32 نقطة)، الأهلي والاتفاق (31 نقطة).

ويعيش النادي الأهلي أسوأ أوقاته على عكس جاره الاتحاد، لكنه في حال فوزه على الشباب سيكون بشكل كبير قد ضمن البقاء في دوري الأضواء؛ نظرا لأنه حينها سيصبح رصيده 34 نقطة وهو كما يُجمع العديد من المحللين والنقاد الرياضيين رصيد الأمان وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

هل يتم رفع عدد أندية الدوري السعودي لتفادي هبوط الأهلي؟ https://t.co/zzCOoNg09A pic.twitter.com/eXWU4vq3nz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 23, 2022

تجنب الهبوط

‏لكن ‏عبدالرحمن الشعبي مراسل شبكة القنوات الرياضية السعودية (SSC) كشف أنه بعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة الأخيرة، يوم الإثنين، سيصدر قرار بزيادة عدد الأندية السعودية للموسم القادم، وعدم نزول الأهلي.

وأوضح: ”في حالة صدور هذا القرار لن يهبط أي نادٍ في موسم 2021/2022، وبالتالي سيتواجد الأهلي في الموسم المقبل 2022/2023“.