لحظة اشتباك علي البليهي مع بيتروس (فيديو)

كشف مقطع فيديو لحظة اشتباك علي البليهي مدافع الهلال مع بيتروس ماثيوس لاعب الفتح، خلال المباراة التي جمعت الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس.

وأظهر الفيديو، أنه بعد تسجيل الهلال ثالث أهدافه على الفتح، جاء علي البليهي من بعيد إلى بيتروس لاعب النصر السابق، وبدا أنه يحاول استفزازه، وتلفظ الثنائي بكلمات، قبل أن يقرر الحكم منح البطاقة الصفراء للبليهي، ما يعني غياب البليهي عن مواجهة الفيصلي في الجولة الأخيرة.

شوفوا لقطة البليهي و بيتروس انت مهدد بالإيقاف وعندك جولة اخيرة اذا فزت تحقق الدوري وتروح تسوي هالحركة ؟ تنتظرنا ننزل مقطعك ونقول كفو يالبليهي والله انك رجال !! كرت ماله داعي ابدًا ابدًا pic.twitter.com/XdSzQA0B4f — عبدالسلام الحارثي (@abd_hfc1) June 23, 2022

وسيغيب عن الهلال أمام الفيصلي جانغ هيون سو وعلي البليهي وغوستافو كويلار.

وبات الهلال على بعد فوز واحد من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه 3/0 على مضيفه الفتح، في الوقت الذي قلب فيه الاتحاد تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على الاتفاق.

وسجل سالم الدوسري هدفين للهلال في الدقيقتين العاشرة و39، وأضاف موسى ماريعا الثالث في الدقيقة 80، ولعب الهلال بـ10 لاعبين بعد طرد غوستافو كويار قبل نهاية الشوط الأول.

ويتساوى الفريقان في القمة برصيد 64 نقطة، لكن الهلال يتفوق في المواجهات المباشرة.

وفي الجولة الأخيرة يوم الإثنين، يلتقي الهلال مع ضيفه الفيصلي فيما يلعب الاتحاد على أرضه ضد الباطن. ويواجه الفيصلي والباطن شبح الهبوط.

وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد، حيث يتصدران جدول الترتيب، ويملك كل منهما 64 نقطة من 29 مباراة، مع تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة، ويسعى الهلال للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه.

ونال الاتحاد لقب الدوري في موسم 2008/2009 وكان هذا أول موسم منذ بدء نظام الاحتراف في الدوري السعودي، وكان هذا التتويج الثامن للعميد في الدوري المحلي، لكن الاتحاد لم ينل اللقب بعد ذلك.

ومنذ بدء نظام الاحتراف موسم 2008/2009 لم يستطع أي فريق التتويج باللقب ثلاثة مواسم متتالية، علما أن الهلال نال اللقب موسمين على التوالي، في ثلاث مناسبات (2009/2010 و2010/2011) (2016/2017 و2017/2018) و(2019/2020 و2020/2021)، ونال النصر لقب الدوري في موسمين متتاليين مرتين في 2013/2014 و2014/2015.