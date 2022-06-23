هل يتم رفع عدد أندية الدوري السعودي لتفادي هبوط الأهلي؟

كشفت تقارير إعلامية أن هناك نية لدى رابطة الدوري السعودي للمحترفين بزيادة عدد الأندية في الموسم المقبل، كي لا يتم تهبيط النادي الأهلي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

وأصبح الأهلي، بطل 2016، على حافة الهبوط للدرجة الثانية عقب خسارته 3-1 من الرائد.

‏وكشف ‏عبدالرحمن الشعبي مراسل شبكة القنوات الرياضية السعودية (SSC) أنه بعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة المقبلة، سيصدر قرارًا بزيادة الأندية السعودية للموسم القادم، وعدم تهبيط الأهلي.

وأوضح: ”في حالة صدور هذا القرار لن يهبط أي نادي في موسم 2022، وبالتالي سيتواجد الأهلي في الموسم المقبل“.

🎥 حسرة أهلاوية بعد الخسارة القاسية من الرائد (3-1)#الاهلي_الرائد#SSC pic.twitter.com/xZP35fR9Qc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

وتلقى الأهلي خسارة ثقيلة على ملعبه أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، عقدت موقفه من البقاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم قبل جولة واحدة على النهاية.

وبعد هبوط الحزم رسميا للدرجة الثانية، بات الصراع على الهروب من الهبوط بين سبعة أندية يهبط منها فريقان فقط بينهما الأهلي بطل الدوري موسم 2015-2016.

ومن سوء حظ الأهلي أن مباراته الأخيرة ستكون خارج أرضه في الرياض أمام الشباب صاحب المركز الرابع، والذي تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق على ملعب التعاون الليلة.

وتتوقف فرصة بقاء الأهلي في الدوري على نتائج منافسيه الستة في الجولة الأخيرة بشرط فوزه على الشباب في الرياض؛ لأن أي نتيجة أخرى تعني هبوطه رسميا.