فرص الهلال والاتحاد في الحصول على لقب الدوري السعودي

تأجل حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي) إلى الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز الهلال والاتحاد على كل من الفتح والاتفاق 3/ صفر و3/1 على الترتيب، في المرحلة 29 (قبل الأخيرة) من المسابقة.

ونجح الهلال في الفوز على الفتح 3 / صفر، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الاتحاد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ترتيب الدوري السعودي: الهلال يقترب من التتويج بفوزه على الفتح.. والاتحاد يطارده بتخطي الاتفاق https://t.co/hZp039b4cI pic.twitter.com/kk0rOGENKO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 23, 2022

وقلب الاتحاد تأخره بهدف إلى فوز 1-3 على مضيفه الاتفاق، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 (قبل الأخيرة) من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الاتفاق عن طريق أمين يونس في الدقيقة 58، قبل أن يدرك رومارينيو التعادل للاتحاد في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 74 سجل رومارينيو الهدف الثاني له وللاتحاد، قبل أن يسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي الجولة الأخيرة يوم الاثنين يلتقي الهلال مع ضيفه الفيصلي، فيما يلعب الاتحاد على أرضه ضد الباطن. ويواجه الفيصلي والباطن شبح الهبوط.

وإذا حسم الهلال اللقب سيكمل انتفاضة مثيرة بعد أن كان بعيدا عن القمة بفارق كبير، لكن بطل آسيا استغل تراجع الاتحاد في الجولات الأخيرة ليقترب من فقدان لقب كان ينتظره منذ 2009.

نتائج #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين الفتح 0 الهلال 3

الحزم 1 النصر 4

الاتفاق 1 الاتحاد 3

الأهلي 1 الرائد 3 حسم اقل الدوري سيكون في الجولة الأخيرة من خلال مباراتي الهلال ضد الفيصلي، والاتحاد ضد الباطن، فيما بات الأهلي قريبا من الهبوط.#الهلال #الاتحاد_الاتفاق #الأهلي_الرائد pic.twitter.com/iEZs2uO6b9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 23, 2022

فرص الهلال

يحتاج نادي الهلال إلى الفوز على الفيصلي، يوم الإثنين المقبل؛ من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للموسم الثالث تواليا، دون النظر إلى نتيجة الاتحاد، حتى لو تساوى معه العميد في عدد النقاط بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين هذا الموسم.

وفي حالة تعادل الهلال أمام الفيصلي، وتعادل الاتحاد أمام الباطن هو الآخر، سيتوج الهلال أيضًا بفضل المواجهات المباشرة.

فرص الاتحاد

زملاء نادي الاتحاد بحاجة للفوز على الباطن وانتظار تعثر الهلال أمام الفيصلي بالهزيمة أو التعادل من أجل الفوز بالدوري.

وتعتبر أي نتيجة بخلاف فوز الاتحاد على الباطن بمثابة إهداء اللقب للهلال.