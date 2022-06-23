تعرض مشجع للإغماء بعد خسارة الأهلي أمام الرائد واقترابه من الهبوط (فيديو)

تعرض مشجع أهلاوي للإغماء، خلال مباراة الأهلي والرائد في الجولة قبل الأخيرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت خسارة الأهلي واقترابه من منطقة الهبوط.

وأصبح الأهلي، بطل 2016، على حافة الهبوط للدرجة الثانية عقب خسارته 3-1 من الرائد.

وتداول مشجعون فيديو لمشجع ينتمي للنادي الأهلي وهو يسقط ومحمول على الأكتاف، بعد تعرضه للإغماء حزنًا على موقف فريقه في جدول الدوري واقترابه من الهبوط.

🚨🚨🚨🚨 حالة إغماء مُشجع أهلاوي في المدرجات، الله يقومه بالسلامه ويشفيه. #الأهلي_الرائد pic.twitter.com/iAlM4eZO76 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) June 23, 2022

وتلقى الأهلي خسارة ثقيلة على ملعبه أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف عقدت موقفه من البقاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، قبل جولة واحدة على النهاية.

ودك عقيل بلغيث ورائد عبد الله والهداف المغربي كريم البركاوي شباك الحارس محمد الربيعي على مدار الشوطين، لكن البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال السابق والقادم إلى قطب جدة خلال الميركاتو الشتوي الأخير قلص الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس.

وبعد مواجهة مصيرية كان الأهلي يمني النفس الفوز بها للابتعاد عن خطر الهبوط، تجمد رصيده عند 31 نقطة ليتراجع إلى المركز 16 أول مراكز الهبوط، فيما تقدم الرائد خطوة للأمام في المركز 12 برصيد 33 نقطة قبل الجولة الأخيرة.

وبعد هبوط الحزم رسميا للدرجة الثانية، بات الصراع على الهروب من الهبوط بين سبعة أندية يهبط منها فريقان فقط بينهما الأهلي بطل الدوري موسم 2015-2016.

ومن سوء حظ الأهلي أن مباراته الأخيرة ستكون خارج أرضه في الرياض أمام الشباب صاحب المركز الرابع، والذي تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق على ملعب التعاون الليلة.

وتتوقف فرصة بقاء الأهلي في الدوري على نتائج منافسيه الستة في الجولة الأخيرة بشرط فوزه على الشباب في الرياض؛ لأن أي نتيجة أخرى تعني هبوطه رسميا.