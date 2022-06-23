رسميا.. تحديد الأندية الأربعة المشاركة في السوبر السعودي بنظامه الجديد

ضمنت أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء مشاركتها في كأس السوبر السعودي في نسخته القادمة، والتي تم اعتماد نظام جديد لها بمشاركة 4 أندية، وذلك قبل جولة من نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحسب النظام الجديد للبطولة يشارك في كأس السوبر السعودي 4 فرق، هي: بطل الدوري السعودي ووصيفه وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه، وفي حال تكرار فريق أو اثنين يلجأ لترتيب الدوري السعودي.

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وتوج الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال في النهائي، وضمن الثنائي مشاركتهما في كأس السوبر السعودي في النسخة القادمة.

ولأن الهلال وقبل جولة من نهاية الدوري السعودي ضمن بشكل نهائي أحد المركزين الأول أو الثاني، فصاحب المركز الثالث في الدوري السعودي سيشارك في كأس السوبر.

وضمن النصر السعودي البطاقة الأخيرة بعدما ضمن إنهاء الدوري السعودي في المركز الثالث قبل جولة من نهاية المسابقة، بعد فوزه على الحزم 4-1 وتعادل الشباب أمام التعاون 1-1.

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وأصبح الفارق بين النصر الثالث والشباب الرابع 4 نقاط، وهو ما يضمن للعالمي المركز الثالث والمشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد.

وحسب النظام الجديد للبطولة، فقرعة نصف النهائي ستجرى بين الأندية الأربعة بشكل مفتوح بعدما تكرر الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمركزين الأول والثاني في الدوري السعودي.

بينما تقتضي قوانين المسابقة في حال عدم تكرار أحد الأندية في المراكز المؤهلة الأصلية لكأس السوبر السعودي بمواجهة بطل الدوري السعودي لوصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواجهة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لوصيف بطل الدوري.