إغماء كوزمين كونترا قبيل نهاية مباراة الاتحاد والاتفاق بالدوري السعودي (فيديو)

تعرض كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي للإغماء مع نهاية مباراة فريقه أمام الاتفاق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت المباراة تقلبات مثيرة حيث تأخر الاتحاد حتى الدقيقة 71 ما يهدد فرص فوزه بلقب الدوري السعودي لصالح الهلال، حتى عاد العميد بريمونتادا قوية وسجل 3 أهداف متتالية.

والتقطت كاميرا المباراة كوزمين كونترا وهو يشعر بدوار أدت إلى حالة إغماء بسيطة قبيل انطلاق صافرة الحكم بنهاية المباراة.

وبدا أن اللقب سيحسم اليوم حين تأخر الاتحاد 1-صفر أمام الاتفاق حتى الدقيقة 73، لكن رومارينيو سجل هدفين متتاليين وأضاف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث قبل النهاية.

وأصبح الهلال على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة في صراعه الثنائي مع الاتحاد.

وفاز الهلال بعشرة لاعبين 3-صفر على مضيفه الفتح اليوم الخميس بينما حول الاتحاد تأخره إلى فوز 3-1 على الاتفاق.

ويتساوى الفريقان في القمة برصيد 64 نقطة لكن الهلال يتفوق في المواجهات المباشرة.

وفي الجولة الأخيرة يوم الإثنين يلتقي الهلال مع ضيفه الفيصلي فيما يلعب الاتحاد على أرضه ضد الباطن. ويواجه الفيصلي والباطن شبح الهبوط.

واذا حسم الهلال اللقب سيكمل انتفاضة مثيرة بعد أن كان بعيدا عن القمة بفارق كبير، لكن بطل آسيا استغل تراجع الاتحاد في الجولات الأخيرة ليقترب من فقدان لقب كان ينتظره منذ 2009.