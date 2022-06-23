اشتباك عبدالرزاق حمدالله وعمر هوساوي في مباراة الاتحاد والاتفاق (فيديو)

اشتبك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع زميله عمر هوساوي في المباراة التي جمعت فريقهما الاتحاد مع الاتفاق في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس.

وظهر في مقطع فيديو أن عمر هوساوي يحاول إبعاد حمدالله عن الحكم، لكن بدا أن الأمر لم يعجب اللاعب المغربي الذي دفع زميله وتدافع اللاعبان لكن الأمر انتهى سريعا.

❌ – لقطة المشادة بين اللاعبان عبدالرازق حمدالله وعمر هوساوي في المباراة pic.twitter.com/Ft7CUrzAuB — صحيفة اتي تايقرز (@itti_Tigers) June 23, 2022

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يشعل الاتفاق المنافسة في اللقب بالتقدم 1/0 سجله أمين يونس في الدقيقة 58، لكن الاتحاد سجل ثلاثة أهداف بتوقيع رومارينيو (هدفين) وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 64 نقطة من 29 مباراة في الصدارة مع الهلال مع تبقي جولة وحيدة.

ويوم الإثنين المقبل من المنتظر أن يستضيف الاتحاد الباطن، ويلعب الهلال أمام مضيفه الفيصلي.

وسيضمن الهلال التتويج باللقب حال الفوز على الفيصلي حتى حال فوز الاتحاد على الباطن، كما سيضمن الهلال التتويج باللقب حال تعادله مع الفيصلي وتعادل الاتحاد مع الباطن، وحال الخسارة أمام الفيصلي مع خسارة الاتحاد أمام الباطن.

ويتفوق الهلال على الاتحاد في نتائج المواجهات المباشرة حيث فاز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن التعادل في النقاط يصب لصالح الهلال بحسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

في المقابل لكي يتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي هذا الموسم يحتاج العميد إلى الفوز على الباطن مع خسارة أو تعادل الهلال أمام الفيصلي، أو التعادل مع الباطن بشرط خسارة الهلال أمام الفيصلي.