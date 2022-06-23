أهداف مباراة الاتحاد والحزم: 3/1 للعميد

تقدم أمين يونس لاعب نادي الاتفاق بهدف مباغت في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الخميس في الدوري السعودي.

وأحرز أمين يونس هدف الاتفاق الأول في الدقيقة 58 من متابعة لكرة من زميله راوغ فيها حارس الاتحاد وأودعها داخل الشباك في صدمة اتحادية، حيث يسعى ”الآتي“ للفوز باللقب.

وتعادل البرازيلي رومارينيو للاتحاد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني بعد هدفه الأول بدقيقة واحدة.

وأنهى عبدالرزاق حمدالله آمال الاتفاق في المباراة بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وتذاع مباراة الاتفاق ضد الاتحاد عبر قناة SSC 5 بتقنية HD و SD بصوت المعلق حماد العنزي.. وتقام على ملعب (الأمير محمد بن فهد).

🎥 هدف الاتفاق الأول

⚽️ أمين يونس

#️⃣ #الاتفاق_الاتحاد pic.twitter.com/wunf0zhKtI — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 23, 2022

بدقيقة واحدة..

رومارينهو يسجل الهدف الثاني ويمنح الاتحاد الأفضلية د74′ ⚽️

الاتفاق 1 × 2 الاتحاد#الاتفاق_الاتحاد

#SPL | #SSC pic.twitter.com/eTQX6cyPOi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

الاتحاد ينهي آمال الاتفاق بالمباراة..

د87′ حمدلله يضيف لـ الاتحاد الهدف الثالث ⚽️

الاتفاق 1 × 3 الاتحاد#الاتفاق_الاتحاد

#SPL | #SSC pic.twitter.com/VOwef7BwGq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال صاحب الصدارة.

وحقق الاتحاد 19 فوزًا وتعادل 4 مرات وتلقى 5 هزائم، وسجل 59 هدفًا واستقبل 28 هدفًا.

ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات، وتعادل في 10 مواجهات، وتلقى 11 هزيمة.. وسجل 38 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.

وستكون المواجهة بين الفريقين في غاية الصعوبة خاصة في ظل منافسة الاتحاد على اللقب وتمسكه بآمال التتويج وأيضًا محاولات الاتفاق تجنب شبح الهبوط.

وعقد الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للاتحاد جلسات مكثفة مع لاعبيه من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على حساب الاتفاق ومواصلة مشوار المنافسة للجولة الأخيرة، خاصة أن الخسارة مع فوز الهلال تحسم اللقب بشكل رسمي للهلال.