سجل المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا في المباراة التي تجمع فريقه النصر مع الحزم في الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين، في حين سجل البرازيلي رومارينيو هدفين في فوز الاتحاد 3/1 على الاتفاق إلى جانب هدف من زميله عبدالرزاق حمدالله.

وتقدم عبدالإله علي العمري للنصر بالهدف الأول في الدقيقة 12 قبل أن يسجل أندرسون تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 60.

هدددددف!⚽

د58' الهدف الثاني لـ النصر عن طريق تاليسكا

الحزم 0 × 2 النصر#الحزم_النصر#SSC pic.twitter.com/fvGThAqiPB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

وسجل رومارينيو هدفين في الدقيقتين 73 و74 وكان الأول من ضربة جزاء في حين سجل عبدالرزاق حمدالله هدفا في الدقيقة 87 ليقلب الاتحاد تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على الاتفاق.

ويتصدر المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 22 هدفا.

وجاءت أهداف إيغالو بواقع 10 أهداف مع فريقه الحالي الهلال، و12 مع فريقه السابق الشباب، حيث انضم من الشباب للهلال في يناير الماضي.

ويحتل المهاجم البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الهدافين مع تاليسكا وسجل كل منهما 20 هدفا، ويتبعهما ليندر توامبا لاعب التعاون وسجل 17 هدفا، علما أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله سجل 15 هدفا بواقع 12هدفا مع الاتحاد وثلاثة مع النصر.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي:

1. أوديون إيغالو، الهلال، 22 هدفا.

2. أندرسون تاليسكا (النصر)، ورومارينيو (الاتحاد)، ولكل منهما 20 هدفا.

3 ليندر توامبا، التعاون 17 هدفا.

4. عبدالرزاق حمدالله، الاتحاد، 15 هدفا.