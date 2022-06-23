أهداف مباراة الأهلي والرائد.. عقيل بلغيث ورائد الغامدي يلدغان الراقي (فيديو)

أنهى الأهلي الشوط الأول متأخرا 0/1 أمام الرائد في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس في الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم عقيل بلغيث، لاعب الأهلي السابق، للرائد في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

عقيل بلغيث يسجل الهدف الأول للرائد ⚽ الاهلي 0 × 1 الرائد#الاهلي_الرائد#SPL | #SSC pic.twitter.com/ntC5BDfvyk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

وفي الدقيقة 60 سجل رائد الغامدي ثاني أهداف الرائد

وقبل احتساب نتائج الجولة الـ29 يحتل الأهلي المركز الحادي عشر من 16 فريقا، ويملك الراقي 31 نقطة من 28 مباراة ويكافح من أجل تجنب الهبوط.

رائد الغامدي يضيف الهدف الثاني للرائد ⚽️⚽️ الاهلي 0 × 2 الرائد#الاهلي_الرائد#SPL | #SSC pic.twitter.com/OTU2j6kf5v — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

وينافس 16 فريقا في الدوري السعودي، ولم يضمن البقاء منها سوى 5 فقط هي: الهلال والاتحاد والنصر والشباب وضمك، وتأكد هبوط الحزم إلى دوري الدرجة الأولى.

وتتصارع 10 أندية على تفادي الهبوط للقسم الثاني خلال الجولتين الأخيرتين، ويتعلق الأمر بالفرق من المركز السادس والذي يحتله حاليا الفتح برصيد 35 نقطة حتى المركز الخامس عشر ويحتله الباطن برصيد 29 نقطة.

وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد، حيث يتصدران جدول الترتيب ويملك كل منهما 61 نقطة من 28 مباراة، مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة.

ويسعى الهلال للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه.

ونال الاتحاد لقب الدوري في موسم 2008/2009 وكان هذا أول موسم منذ بدء نظام الاحتراف في الدوري السعودي، وكان هذا التتويج الثامن للعميد في الدوري المحلي، لكن الاتحاد لم ينل اللقب بعد ذلك.

ومنذ بدء نظام الاحتراف موسم 2008/2009 لم يستطع أي فريق التتويج باللقب ثلاث مواسم متتالية، علما أن الهلال نال اللقب موسمين على التوالي، في ثلاث مناسبات (2009/2010 و2010/2011) (2016/2017 و2017/2018) و(2019/2020 و2020/2021)، ونال النصر لقب الدوري في موسمين متتاليين مرتين في 2013/2014 و2014/2015.