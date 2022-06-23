طرد غوستافو كويلار في مباراة الهلال والفتح (فيديو)

خرج لاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويلار مطرودا في مباراة فريقه الهلال مع الفتح في الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس.

وحصل غوستافو كويلار على بطاقة صفراء في الدقيقة 25 بعد خطأ على أيمن شفيق الخليف لاعب الفتح.

حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء الثانية والحمراء على لاعب الهلال كويلار#الفتح_الهلال#SSC | #SPL pic.twitter.com/kIaYhX6tYb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

ولم يتردد الحكم روبرتو توبار في طرد كويلار بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد خطأ على بيتروس ماثيوس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال 2/0 سجلهما سالم الدوسري في الدقيقتين العاشرة والـ39 بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء.

في المقابل انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد مع الاتفاق على نتيجة التعادل السلبي ما يقرب الزعيم من الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

8 مباريات .. 9 أهداف ⚽️ ⤵️ شاهد أهداف الشوط الأول 🔥#SSC | #SPL pic.twitter.com/wX2T3fiVna — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 23, 2022

وقبل احتساب نتائج مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي يتصدر الهلال والاتحاد جدول ترتيب المسابقة ويملك كل منهما 61 نقطة علما أن المواجهات المباشرة تصب في صالح الهلال.

ومنذ بدء نظام الاحتراف موسم 2008/2009 لم يستطع أي فريق التتويج باللقب ثلاثة مواسم متتالية، علما أن الهلال نال اللقب موسمين على التوالي، في ثلاث مناسبات (2009/2010 و2010/2011) (2016/2017 و2017/2018) و(2019/2020 و2020/2021)، ونال النصر لقب الدوري في موسمين متتاليين مرتين في 2013/2014 و2014/2015.