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رياضة

طرد غوستافو كويلار في مباراة الهلال والفتح (فيديو)
تاريخ النشر: 23 يونيو 2022 19:03 GMT
تاريخ التحديث: 23 يونيو 2022 19:25 GMT

طرد غوستافو كويلار في مباراة الهلال والفتح (فيديو)

خرج لاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويلار مطرودا في مباراة فريقه الهلال مع الفتح في الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس. وحصل غوستافو كويلار على

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

خرج لاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويلار مطرودا في مباراة فريقه الهلال مع الفتح في الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس.

وحصل غوستافو كويلار على بطاقة صفراء في الدقيقة 25 بعد خطأ على أيمن شفيق الخليف لاعب الفتح.

ولم يتردد الحكم روبرتو توبار في طرد كويلار بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد خطأ على بيتروس ماثيوس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال 2/0 سجلهما سالم الدوسري في الدقيقتين العاشرة والـ39 بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء.

في المقابل انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد مع الاتفاق على نتيجة التعادل السلبي ما يقرب الزعيم من الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل احتساب نتائج مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي يتصدر الهلال والاتحاد جدول ترتيب المسابقة ويملك كل منهما 61 نقطة علما أن المواجهات المباشرة تصب في صالح الهلال.

ومنذ بدء نظام الاحتراف موسم 2008/2009 لم يستطع أي فريق التتويج باللقب ثلاثة مواسم متتالية، علما أن الهلال نال اللقب موسمين على التوالي، في ثلاث مناسبات (2009/2010 و2010/2011) (2016/2017 و2017/2018) و(2019/2020 و2020/2021)، ونال النصر لقب الدوري في موسمين متتاليين مرتين في 2013/2014 و2014/2015.

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