هدف مباراة النصر والحزم.. عبدالإله العمري يتقدم للعالمي

تقدم عبدالإله العمري لاعب نادي النصر السعودي بهدف لفريقه أمام مضيفه الحزم، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الخميس في الدوري السعودي.

وأحرز العمري هدف النصر الأول في الدقيقة 12 من ضربة رأسية رائعة.

ويلعب النصر في ضيافة الحزم وتنقل على قناة SSC4 HD بتعليق خالد المديفر.

🎥 هدف النصر الأول

⚽️ عبدالإله العمري

#️⃣ #الحزم_النصر pic.twitter.com/vm5Do3w9ae — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 23, 2022

ويستضيف نادي الحزم نظيره النصر مساء اليوم الخميس 23 يونيو ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويتواجد النصر في المركز الثالث بجدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة.

بينما يتواجد الحزم في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.