تهديد قاتل إيمان

والد إيمان

إيمان إرشيد

صادرات الكويت

عيب تكون مصري

شقيق إيمان ارشيد

أنقذوا رقية

ترتيب الفيفا
أظهر المزيد

رياضة

هدف مباراة النصر والحزم.. عبدالإله العمري يتقدم للعالمي
تاريخ النشر: 23 يونيو 2022 18:55 GMT
تاريخ التحديث: 23 يونيو 2022 19:30 GMT

هدف مباراة النصر والحزم.. عبدالإله العمري يتقدم للعالمي

تقدم عبدالإله العمري لاعب نادي النصر السعودي بهدف لفريقه أمام مضيفه الحزم، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الخميس في الدوري السعودي. وأحرز

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم عبدالإله العمري لاعب نادي النصر السعودي بهدف لفريقه أمام مضيفه الحزم، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الخميس في الدوري السعودي.

وأحرز العمري هدف النصر الأول في الدقيقة 12 من ضربة رأسية رائعة.

ويلعب النصر في ضيافة الحزم وتنقل على قناة SSC4 HD بتعليق خالد المديفر.

ويستضيف نادي الحزم نظيره النصر مساء اليوم الخميس 23 يونيو ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويتواجد النصر في المركز الثالث بجدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة.

بينما يتواجد الحزم في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play