أهداف مباراة الهلال والفتح.. سالم الدوسري يسجل هدفين للزعيم (فيديو)

سجل سالم الدوسري هدفين في الشوط الأول ليتقدم الهلال على الفتح 2/0، في الشوط الأول اليوم الخميس، في الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء هدف سالم الدوسري الأول للهلال في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عمل رائع على الجهة اليمنى من البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا.

وعاد سالم الدوسري وسجل الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

قبل المباراة يملك الهلال 61 نقطة من 28 مباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع الاتحاد الذي يلاقي مضيفه الاتفاق.

وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد، حيث يتصدران جدول الترتيب ويملك كل منهما 61 نقطة من 28 مباراة، مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة، ويسعى الهلال للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه.

ونال الاتحاد لقب الدوري في موسم 2008/2009 وكان هذا أول موسم منذ بدء نظام الاحتراف في الدوري السعودي، وكان هذا التتويج الثامن للعميد في الدوري المحلي، لكن الاتحاد لم ينل اللقب بعد ذلك.

ومنذ بدء نظام الاحتراف موسم 2008/2009 لم يستطع أي فريق التتويج باللقب ثلاثة مواسم متتالية، علما أن الهلال نال اللقب موسمين على التوالي، في ثلاث مناسبات (2009/2010 و2010/2011) (2016/2017 و2017/2018) و(2019/2020 و2020/2021)، ونال النصر لقب الدوري في موسمين متتاليين مرتين في 2013/2014 و2014/2015.

وينافس 16 فريقا في الدوري السعودي، ولم يضمن البقاء منها سوى 5 فقط هي: الهلال والاتحاد والنصر والشباب وضمك، وتأكد هبوط الحزم إلى دوري الدرجة الأولى.

وتتصارع 10 أندية على تفادي الهبوط للقسم الثاني خلال الجولتين الأخيرتين، ويتعلق الأمر بالفرق من المركز السادس الذي يحتله حاليا الفتح برصيد 35 نقطة حتى المركز الخامس عشر ويحتله الباطن برصيد 29 نقطة.