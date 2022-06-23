"فيفا" يعتمد رسميًا الاتحاد السعودي ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية VAR

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ نظيره السعودي ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“، وذلك بعد النجاح في تطبيق التقنية محلياً للموسم الثالث على التوالي، وفقاً لبيان نشره اتحاد اللعبة السعودي على موقعه الإلكتروني.

وأشاد الاتحاد الدولي في خطاب رسمي تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالجهود اللافتة في تطوير التقنية بالملاعب السعودية، معتبراً الاتحاد السعودي أحد أهم الاتحادات التي ساهمت في تطوير التقنية وتحقيق أهدافها في السنوات الماضية، موجهاً الشكر للاتحاد السعودي على التعاون المستمر الذي أثمر عن تحقيق ارتقاء جديد بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وكان الاتحاد السعودي دشن في فبراير (شباط) الماضي المركز الموحد لتقنية فار في الجولة 20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، ليكون الاتحاد السعودي هو السابع عالمياً بعد الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الهولندي، الفرنسي والسويسري الذي يدشن المركز الموحد للفار، كما تم اعتماد استخدام التقنية رسمياً في دوري (يلو) للمحترفين (دوري الدرجة الأولى) اعتباراً من الدور الثاني من الموسم الرياضي المنتهي.

وبلغ عدد حكام تقنية الفيديو السعوديين المعتمدين دولياً 51 حكماً، بينهم 23 حكم ساحة و28 حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، عن شكره وتقديره لكافة العاملين بلجنة الحكام ودائرة التحكيم، معتبراً تصنيف اتحاد الكرة السعودي كاتحاد خبير بتقنية الفيديو على الصعيد الدولي، أحد مخرجات العمل والتخطيط ضمن إطار استراتيجية كرة القدم السعودية.