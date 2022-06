تصنيف الفيفا.. البرازيل في الصدارة.. وتقدم العراق.. وتراجع السعودية ومصر

حافظ منتخب البرازيل على صدارة التصنيف العالمي، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، في حين صعد منتخب الأرجنتين للمركز الثالث.

ويتفوق المنتخب البرازيلي على منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني في التصنيف، وحل منتخب الأرجنتين في المركز الثالث، بدلا من المنتخب الفرنسي، الذي تراجع إلى المركز الرابع، بعدما فشل في تحقيق أي فوز، خلال المباريات الأربع الأخيرة في دوري أمم أوروبا.

Less than 5 months until the #FIFAWorldCup!

Are any of the #FIFARanking top three your favourite to lift the trophy? 🇧🇷🇧🇪🇦🇷 pic.twitter.com/DT67gZ6hmU

