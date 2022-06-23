تصنيف الفيفا.. البرازيل في الصدارة.. وتقدم العراق.. وتراجع السعودية ومصر

حافظ منتخب البرازيل على صدارة التصنيف العالمي، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، في حين صعد منتخب الأرجنتين للمركز الثالث.

ويتفوق المنتخب البرازيلي على منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني في التصنيف، وحل منتخب الأرجنتين في المركز الثالث، بدلا من المنتخب الفرنسي، الذي تراجع إلى المركز الرابع، بعدما فشل في تحقيق أي فوز، خلال المباريات الأربع الأخيرة في دوري أمم أوروبا.

Less than 5 months until the #FIFAWorldCup! Are any of the #FIFARanking top three your favourite to lift the trophy? 🇧🇷🇧🇪🇦🇷 pic.twitter.com/DT67gZ6hmU — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2022

وظل منتخب إنجلترا في المركز الخامس، في حين صعد منتخب إسبانيا إلى المركز السادس، متفوقا على المنتخب الإيطالي، كما قفز منتخب هولندا إلى المركز الثامن، متجاوزًا منتخب البرتغال، فيما أكمل منتخب الدنمارك المصنفين العشرة الأوائل.

وخرج المنتخب المكسيكي من المصنفين العشرة الأوائل، وتراجع 3 مراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وعلى المستوى الأفريقي تراجع منتخب مصر 8 مراكز دفعة واحدة ويحتل منتخب مصر المركز 40 على مستوى العالم.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المنتخبات الأفريقية في تصنيف الفيفا ويحتل المركز الثامن عشر عالميا، وخلفه منتخب المغرب ويحتل المركز 22 على مستوى العالم.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث أفريقيا ثم نيجيريا ثم الكاميرون، بينما يحتل المنتخب المصري المركز السادس على صعيد المنتخبات الأفريقية.

وفي آسيا، تقدم منتخب العراق مركزين في تصنيف الفيفا، ليحتل المركز الـ70 عالميا والثامن آسيويا.

ولم يخض منتخب العراق أي مباراة خلال الفترة الماضية، بعد خروجه من تصفيات كأس العالم 2022، إلا أنه تقدم مركزين، مستغلا تعثر أقرب المنتخبات في عدد النقاط.

وحل العراق ثامنا على مستوى منتخبات آسيا، بعد إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية والإمارات.

في المقابل، تراجع منتخب السعودية 4 مراكز ليحتل المرتبة 53 عالميا، والخامسة آسيويا.

واعتلى منتخب إيران تصنيف المنتخبات الآسيوية باحتلاله المركز الـ22، يليه اليابان في المركز 23 عالميا، ثم جاء منتخب كوريا الجنوبية في المركز الـ28.

وحقق منتخب أستراليا تقدما كبيرا، بعد تأهله لمونديال 2022، وقفز 6 مراكز ليصبح في التصنيف 36 عالميا، بينما حل المنتخب القطري في المركز الـ49.

تجدر الإشارة إلى أن 4 منتخبات عربية ستشارك في كأس العالم 2022 في قطر وهي منتخب قطر والسعودية وتونس والمغرب.