جدول القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي بين المفتوحة والمشفرة

تترقب الجماهير على أحر من الجمر مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين، التي تقام اليوم الخميس، في التوقيت ذاته.

وفي أبرز المباريات يحل الاتحاد ضيفا على الاتفاق، والهلال ضيفا على الفتح في صراع بين الزعيم والعميد على اللقب، وتلعب المباراتان الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

الهلال والفتح.. الاتفاق ضد الاتحاد: كل ما تريد معرفته عن مباريات اليوم في الدوري السعودي https://t.co/w9lGmswjY5 pic.twitter.com/bZJTV2ZBPW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 23, 2022

وتنقل مباريات الهلال مع الفتح، والنصر أمام الحزم على القنوات المشفرة، في حين تنقل مباريات أبها مع الفيحاء، والأهلي مع الرائد، والتعاون مع الشباب على القنوات المفتوحة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد والاتفاق على قناتي SSC5 SD وSSC5 HD، بتعليق حماد العنزي. في حين تنقل مباراة الهلال أمام الفتح على قناة SSC1 HD بتعليق سمير المعيرفي.

وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد، حيث يتصدرا جدول الترتيب ويملك كل منهما 61 نقطة من 28 مباراة، مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة. ويسعى الهلال للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه.

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ونال الاتحاد لقب الدوري في موسم 2008/2009 وكان هذا أول موسم منذ بدء نظام الاحتراف في الدوري السعودي، وكان هذا التتويج الثامن للعميد في الدوري المحلي، لكن الاتحاد لم ينل اللقب بعد ذلك.

ومنذ بدء نظام الاحتراف موسم 2008/2009 لم يستطع أي فريق التتويج باللقب ثلاث مرات متتالية، علما أن الهلال نال اللقب موسمين على التوالي، في ثلاث مناسبات (2009/2010 و2010/2011) (2016/2017 و2017/2018) و(2019/2020 و2020/2021)، ونال النصر لقب الدوري في موسمين متتاليين مرتين في 2013/2014 و2014/2015.

وتقام بقية المباريات أيضا الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث يلعب النصر في ضيافة الحزم وتنقل على قناة SSC4 HD بتعليق خالد المديفر، ويستضيف الأهلي منافسه الرائد وتنقل على قناتي SSC6 SD وSSC6 HD بتعليق فهد العتيبي.

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ويحل الشباب ضيفا على التعاون على قناتي SSC7 SD وSSC7 HD بتعليق عبدالله الغامدي، ويستضيف الباطن منافسه ضمك وتنقل على قناة SSC3 HD بتعليق جعفر الصليح، ويستضيف الفيصلي الطائي وتنقل على قناة SSC2 HD بتعليق راشد الدوسري.

وينافس 16 فريقا في الدوري السعودي، ولم يضمن البقاء منها سوى 5 فقط هي: الهلال والاتحاد والنصر والشباب وضمك، وتأكد هبوط الحزم إلى دوري الدرجة الأولى.

وتتصارع 10 أندية على تفادي الهبوط للقسم الثاني خلال الجولتين الأخيرتين، ويتعلق الأمر بالفرق من المركز السادس والذي يحتله حاليا الفتح برصيد 35 نقطة حتى المركز الخامس عشر ويحتله الباطن برصيد 29 نقطة.