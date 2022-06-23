من هو الفرنسي رودي غارسيا القريب من تدريب نادي النصر السعودي؟

أكّدت تقارير إعلامية عديدة، أن إدارة النصر السعودي اقتربت من حسم المفاوضات مع الفرنسي رودي غارسيا ليكون مدربا جديدا للفريق خلفا للأرجنتيني ميغيل أنخل روسو بعد فشل الفريق في المسابقات المحلية والآسيوية هذا الموسم.

رودي غارسيا المولود في 20 شباط/ فبراير 1964 يبلغ من العمر 58 عاما، لعب كرة القدم كلاعب محترف ما بين 1983 و1992 وقبلها كان في الفئات الصغرى لأندية كوربييل إسونيس وشاتيلون وليل، ولعب في صفوف أندية فرنسية كلاعب ارتكاز.

بدأ غارسيا مشواره كلاعب في ليل الفرنسي وشارك في 68 مباراة سجل 4 أهداف من 1983 إلى 1988 ثم لعب لكان ما بين 1988-1991 وشارك في 57 لقاء سجل هدفا وحيدا، ثم لعب موسما لفريق مارتيغس شارك في 13 لقاء قبل أن ينهي مسيرته كلاعب كرة قدم في الدوري الوطني ما بين 1992-1996 في فريق كوربيل إسونيس فريقه الأم الذي بدأ فيه مسيرته في الفئات الصغرى.

وانطلقت مسيرة رودي غارسيا التدريبية من فريقه الأم سنة 1994 حيث استمرت 4 مواسم قبل أن يدرب أول فريق كبير وهو سانت إيتيان في 2001 ثم ديغون ما بين 2002-2007 وبعده لومان موسم 2007-2008.

وأصبح رودي غارسيا مدربا أكثر شهرة مع تدريب فريق ليل ما بين 2008 و2013 حيث توج بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا في 2011، وخسر نهائي كأس الأبطال في السنة نفسها.

وانتقل رودي غارسيا لتدريب روما الإيطالي ما بين 2013 و2016 ورغم أنه لم يحقق ألقابا لكنه أعاد روما للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، وحل وصيفا عامي 2014 و2016.

وعاد رودي غارسيا لفرنسا لتدريب فريق أولمبيك مارسيليا ما بين 2016 و2019 وقاده لنهائي الدوري الأوروبي الذي خسره سنة 2018 أمام أتلتيكو مدريد 3-0.

وكان آخر فريق دربه رودي غارسيا هو أولمبيك ليون ما بين 2019 و2021 وخسر معه نهائي كأس الرابطة الفرنسية العام 2020.

واختير رودي غارسيا أفضل مدرب في الموسم حسب رابطة الدوري الفرنسي العام 2011، كما اختير أفضل مدرب فرنسي أعوام 2011 و2013 و2014.

ويملك رودي غارسيا فكرا هجوميا ويفضل أن يفوز بالمباراة مع تقديم أداء جيد، ويلعب غارسيا بخطة 4-3-3 وهي الخطة المفضلة لديه، وغيرها لخطة 4-2-3-1 حين كان مدربا لروما في بعض الفترات.