الهلال والفتح.. الاتفاق ضد الاتحاد: كل ما تريد معرفته عن مباريات اليوم في الدوري السعودي

تقام اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة للدوري السعودي بـ8 مواجهات مثيرة لحسم الصراع على اللقب والمنافسة على البقاء بالدوري وتجنب شبح الهبوط.

وانحصر صراع المنافسة على لقب الدوري السعودي بين الاتحاد والهلال، ويخرج الاتحاد لمواجهة الاتفاق كما يحل الهلال ضيفًا على الفتح.

وتقام أيضًا ضمن منافسات هذه الجولة مواجهة بين الأهلي وضيفه الرائد، كما يلعب التعاون ضد الشباب، ويلعب أبها مع الفيحاء، والفيصلي مع الطائي، والحزم ضد النصر، ويلتقي الباطن منافسه ضمك.

https://twitter.com/EremSports/status/1539865099556380679

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهتي الاتفاق والاتحاد والهلال ضد الفتح..

الموعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي

تقام جميع مباريات الجولة الـ29 وقبل الأخيرة للدوري السعودي في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الفتح ضد الهلال عبر قناة SSC 1 بتقنية HD بصوت المعلق سمير المعيرفي، وتقام على ملعب (مدينة الأمير عبد الله بن جلوي) الرياضية.

وتذاع مباراة الاتفاق ضد الاتحاد عبر قناة SSC 5 بتقنية HD و SD بصوت المعلق حماد العنزي.. وتقام على ملعب (الأمير محمد بن فهد).

https://twitter.com/ssc_sports/status/1539888491063934976

الاتفاق ضد الاتحاد

يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال صاحب الصدارة.

وحقق الاتحاد 19 فوزًا وتعادل 4 مرات وتلقى 5 هزائم، وسجل 59 هدفًا واستقبل 28 هدفًا.

ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات، وتعادل في 10 مواجهات، وتلقى 11 هزيمة.. وسجل 38 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.

وستكون المواجهة بين الفريقين في غاية الصعوبة خاصة في ظل منافسة الاتحاد على اللقب وتمسكه بآمال التتويج وأيضًا محاولات الاتفاق تجنب شبح الهبوط.

وعقد الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للاتحاد جلسات مكثفة مع لاعبيه من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على حساب الاتفاق ومواصلة مشوار المنافسة للجولة الأخيرة، خاصة أن الخسارة مع فوز الهلال تحسم اللقب بشكل رسمي للهلال.

ومن المنتظر أن يعتمد الاتحاد على تشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو جروهي وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد حجازي وحمدان الشمراني وزياد الصحفي ومهند الشنقيطي.

https://twitter.com/SPL/status/1539881191586660352

ويقود خط الوسط برونو هنريكي وبجواره فيليبي وعلى الأطراف عبد العزيز البيشي ورومارينهو مع صانع الألعاب إيجور كورنادو وفي الهجوم عبد الرزاق حمد الله.

ويتسلح الاتفاق بخبرات مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل عبور عقبة الاتحاد، وعقد خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق جلسة مع لاعبيه وطالبهم بالفوز.

ومن المرجح أن يعتمد الاتفاق على تشكيلة تضم حارس المرمى رايس مبولحي وأمامه رباعي خط الدفاع سعيد المولد وسعيد الربيعي وفيليب كيسي وأيوب عبد اللاوي.

ويقود خط الوسط إبراهيم محنشي وبجواره علي هزازي وعلى الأطراف محمد الكويكبي ونعيم السليتي بجانب صانع الألعاب أمين يونس مع المهاجم يوسف نياكاتي.

الفتح ضد الهلال

يتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعدما حقق 18 فوزًا وتعادل 7 مرات وتلقى 3 هزائم، وسجل الهلال 58 هدفًا واستقبل 27 هدفًا.

ويحتل الفتح المركز السادس برصيد 35 نقطة بعدما حقق 9 انتصارات و8 تعادلات وتلقى 11 هزيمة، وسجل الفتح 21 هدفًا واستقبل 23 هدفًا.

ويسعى الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لتحقيق الفوز على حساب الفتح للاقتراب خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري السعودي.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع جانج هيون سو وعلي البليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط سلمان الفرج وبجواره جوستافو كويلار وعلى الأطراف أندريه كاريلو وسالم الدوسري مع ثنائي الهجوم أوديون إيجالو وموسى ماريجا.

في المقابل، يتطلع الفتح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال مراهنًا على خبرات اليوناني جيورجوس دونيس المدير الفني الحالي للفتح والذي سبق له قيادة الهلال.

ويعتمد الفتح على تشكيلة تضم حارس المرمى ماكسيم كوفال وأمامه رباعي الدفاع نواف البوشل وعمار الدحيم ومروان سعدان وتوفيق بو حميد.

ويقود خط الوسط بيتروس ماثيوس وبجواره محمد الفهيد وسفيان بن دبكة مع ثلاثي الهجوم مراد باتنا وكريستيان كويفا وفراس البريكان.

وقال عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الجولة قبل الأخيرة خارج التوقعات، وستكون في قمة الإثارة خاصة أن صراع المنافسة مشتعل وكل السيناريوهات واردة.

وأوضح أن خروج الهلال والاتحاد عن ديارهما أمر يزيد صعوبة مهمة الفريقين في هذه الجولة خاصة أن الاتفاق والفتح منافسان مميزان.

ويرى عبد الرحمن أن مهمة الاتحاد أصعب خاصة أن كارتيرون يجيد اللعب ضد الفرق الكبرى بخلاف موقف فريقه الصعب في صراع البقاء بالدوري.