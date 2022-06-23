النصر والشباب يتنافسان على فرناندو لوكاس مارتينيز لاعب أنطاليا سبور

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن النصر والشباب السعوديين قدما عرضا للبرازيلي فرناندو لوكاس مارتينيز لاعب أنطاليا سبور التركي.

وقال الصحفي التركي المتخصص في الانتقالات ومقدم البرامج التلفزيونية إرتان سوزغون عبر حسابه على تويتر إن الناديين السعوديين تقدما بعرضين لضم اللاعب البرازيلي لكن مديره الفني نوري شاهين يتمسك ببقائه.

وأضاف الصحفي أن لاعب الوسط المدافع فرناندو سيجتمع مع إدارة أنطاليا سبور نهاية الشهر الحالي لمناقشة مستقبله، فيما أبدى غلطة سراي التركي اهتمامه أيضا بضم اللاعب.

ولعب فرناندو لوكاس مارتينز البالغ من العمر 30 عاما لأندية غريميو البرازيلي وشاختار دونيتسك الأوكراني وسمبدوريا الإيطالي وسبارتاك موسكو الروسي وبكين جوان الصيني.

وسجل أربعة أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة مع أنطاليا سبور في الدور الثاني من الدوري التركي الممتاز. بالإضافة إلى ذلك، خاض ثماني مباريات بقميص المنتخب البرازيلي.

ويحتل النصر المركز الثالث في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة قبل جولتين على النهاية، ويتأخر الشباب عنه بفارق نقطتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي استغنى فيه النصر عن خدمات الأوروغواياني جوناثان رودريغيز لنادي كلوب أمريكا المكسيكي، مقدما للاعب الشكر على ما قدمه مع ”العالمي“ ومتمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وسبق لرودريغيز (28 عاما) اللعب في بنفيكا البرتغالي ورحل سريعا، لكنه ترك بصمة مع كروز أزول في العامين الأخيرين، إلا أنه لم يتألق في صفوف ”العالمي“ خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

كما أن النادي اقترب من إتمام التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتولي مهمة الفريق الموسم المقبل، حيث يبحث مسؤولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، عن مدرب جديد لخلافة الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، وذلك بعد فشل ”العالمي“ في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

وحقق غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا https://t.co/3zD7TrJq9S pic.twitter.com/ihIcyOY2bs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 22, 2022

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.