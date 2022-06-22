سبب عدم استقبال المنتخب السعودي الأولمبي بشكل رسمي

كشف الإعلامي وليد الفراج عن سر عدم وجود استقبال رسمي لبعثة المنتخب الأولمبي السعودي، الفائز ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، من طشقند، العاصمة الأوزبكية، فجر أمس الثلاثاء، وبرفقتها كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وتهكم بعض المغردين ومشجعي المنتخب على عدم وجود استقبال رسمي وشعبي للفريق المتوج ببطولة آسيا.

وردَّ الفراج على هذه الاتهامات، قائلًا: ”وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، مع وفد رسمي خارج المملكة ولا يستطيع استقبال البعثة“.

وأضاف: ”البعثة وصلت مطار الرياض في الخامسة فجرًا، واستقبلهم نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات، ومحمد الحميد، المدير الإداري للمنتخبات“.

وواصل: ”سيتم تنظيم استقبال رسمي وتكريم لهؤلاء اللاعبين، فضلًا عن حصول كل واحد منهم على مليون ريال مكافأة، إذن أين الأزمة؟“.

#وليد_الفراج: يعترضون على عدم وجود أي استقبال للمنتخب الأولمبي. – البعثة وصلت الفجر

– سمو وزير الرياضة مع وفد رسمي خارج المملكة

– تم استقبالهم من قِبل أعضاء اتحاد الكرة

– كل لاعب تضبط بأرنب قبل الاعتراضات هل بحثتم عن الإجابة ؟ اشترك على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/b4QgBJfnoe — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 22, 2022

ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب، يوم الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان، منتخب البلد المضيف، بنتيجة 2/0.

وسجل أحمد مازن الغامدي هدف التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 49، وعزز فراس البريكان تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

وسيطر لاعبو المنتخب السعودي على جوائز بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيمن يحيى أفضل لاعب في البطولة، وحصل زميله نواف العقيدي على جائزة أفضل حارس، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات.

وحصل المنتخب السعودي، الذي يقوده المدرب الشاب سعد الشهري، على جائزة اللعب النظيف.