ضربة جديدة.. لجنة الانضباط تهدد الأهلي السعودي بخصم 3 نقاط أو الهبوط للدرجة الأدنى

وجهت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحذيرا لنادي أهلي جدة بخصم 3 نقاط من رصيده في الموسم الجاري أو هبوطه للدرجة الأدنى، في حال استمرار امتناعه عن تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات باتحاد كرة القدم بسداد مليوني ريال لصالح نادي الفيصلي.

وكانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت قرارا في وقت سابق يلزم الأهلي بدفع مبلغ مليوني ريال للفيصلي، كمستحقات متأخرة في صفقة التعاقد مع يزيد البكر، إضافة إلى دفع مبلغ 5000 ريال رسوم تقاضي، ومبلغ 163,720 ريالا للزلفي، كنسبة مساهمة تضامنية في تدريب اللاعب، ومبلغ 5000 ريال أخرى رسوم تقديم تلك الدعوى.

ووفقا لبيان لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والصادر اليوم الأربعاء، فقد ألزمت الأهلي بدفع 500 ألف ريال غرامة تأخير، و100 ألف ريال كرسوم للتقاضي.

وغرمت اللجنة الأهلي مبلغ 50 ألف ريال لعدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (652/غ/2021) وتاريخ 01-12-2021م الصادر لصالح نادي الفيصلي، ومنحته مهلة نهائية مدتها ثلاثون يوما بداية من تاريخ الإخطار بالقرار للالتزام بتنفيذ القرار القاضي بسداد مبلغ مليونين و150 ألف ريال في قضية الفيصلي.

وهددت اللجنة بحسم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في حال الامتناع عن تنفيذ قرار الغرفة كاملا خلال المهلة النهائية المحددة بإيقاع عقوبة خصم (3) نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022.

وفي حال الاستمرار بالامتناع عن التنفيذ بعد إيقاع عقوبة خصم النقاط، يُمنح النادي الأهلي مهلة (15) خمسة عشر يوما، وفي حال عدم الالتزام إيقاع، عقوبة المنع من التسجيل عند أقرب فترة تسجيل قادمة، وفي حال انتهاء فترة التسجيل دون التنفيذ، إيقاع عقوبة الهبوط الى درجة أدنى وفقا للمادة (85-4-2) من لائحة الانضباط والأخلاق بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى إصدار قرار آخر من لجنة الانضباط والأخلاق.

وألزمت اللجنة ناديي الأهلي والفيصلي بإشعار لجنة الانضباط والأخلاق عند تنفيذ القرار وتقديم ما يثبت ذلك.

وأكدت اللجنة بأن قرارها ”غير قابل للاستئناف وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق“.

ويعتبر هذا القرار ضربة موجعة قبل مباراة الأهلي المصيرية، غدا الخميس، أمام الرائد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يكافح لتفادي الهبوط للدرجة الأولى.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي ولديه 31 نقطة، حيث لعب 28 مباراة، وفاز في 6، وتعادل في 13، وخسر 13.