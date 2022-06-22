عدنان جستنية: قضايا النصر بطولات وهمية.. وأزمة حمدالله والبلوي سيكون لها تحولات خطيرة (فيديو)

انتقد الإعلامي الرياضي عدنان جستنية، دخول نادي النصر السعودي في العديد من الأزمات والقضايا في الفترة الأخيرة مع عدة لاعبين وابتعاده عن المنافسة في الملعب وجلب البطولات لجماهيره.

وقال عدنان جستنية، في تصريحات تلفزيونية: ”قضايا النصر بطولات وهمية، وهذه البطولات ليس لها وجود في هذه المرحلة، وللأسف عاشها النصر منذ أن تأسس ولا يريدون تغيير المنهجية، رغم الارتقاء في رياضتنا وأنه أصبح لها منهجية مختلفة تماما عن فكر قديم وعتيق لم يعد موجودا على المستويين الإداري أو الإعلامي“.

وأضاف: ”جالسين يوهموا جمهورهم إنهم سيكسبوا هذه القضايا، وحتى لو حدث هل أنت قادم لكي تكسب قضايا أم بطولات؟“.

وتابع: ”مصادر صحفية قالت إنه سيصدر الحكم في قضية عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي قريبا جدا، والاتهامات الواردة فيها خطيرة جدا، ولما قلت إني أتمنى من الأستاذ مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، سحب الشكوى كان هذا من محبة وتقدير، الموضوع لن يكتفي بلجنة أو لجان ولكن سيكون له أبعاد أخرى وتحولات خطيرة، الموضوع استهلاك إعلامي وله جوانب قانونية، والاتهامات الموجودة لا يجب أن نتحدث بها لأنها تمس سمعة أشخاص“.

🗣 عدنان جستنية – جدة:

قضايا النصر ..بطولات وهمية..

الحصاد الرياضي …@Adnan_Jas pic.twitter.com/cmgWqIG5f0 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 21, 2022



وكانت صحيفة ”الشرق الأوسط“ قالت عبر موقع ”تويتر“، إن ”قضية ناديي النصر والاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله التي خضعت طوال الأشهر الماضية للتدقيق والفحص والمراجعة والتقييم في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين دخلت مراحلها الأخيرة“.

وتنظر الجهات المحلية حاليا قضية تخص نادي الاتحاد، وخاصة بالمغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، وحامد البلوي، المدير التنفيذي للنادي، ومقدمة من قبل نادي النصر.

وكان ”العالمي“ قد فسخ عقد المهاجم المغربي في نوفمبر 2021 من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية، بحسب ما جاء في البيان الرسمي للنادي، دون الكشف عن التفاصيل.

بعدها بفترة، أعلن ”العميد“ التعاقد مع اللاعب المغربي في صفقة انتقال حر، ليمثل الفريق بدايةً من يناير الماضي.

لكن النصر حصل على تسجيلات، أكد أنها بين حمدالله والبلوي، إذ كان يحرضه الأخير على الرحيل عن العالمي، خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

القضية لا تزال منظورة أمام لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ولم يصدر بها أي قرار رسمي، في ظل محاولات الجهات المسؤولة التأكد من صحة التسجيلات.

ومنذ انتقاله إلى الاتحاد سجل حمدالله 11 هدفا مع العميد، ليبقي الفرصة أمامه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد والهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك كل منهما 61 نقطة من 28 مباراة مع تبقي جولتين على النهاية.

ويحتاج ”النمور“ حاليًا لتعثر الهلال في أي من الجولتين المتبقيتين له أمام الفتح والفيصلي، بجانب حتمية فوزه في مباراتيه أمام الاتفاق والباطن، كي يتوج باللقب لأول مرة منذ موسم 2008-2009.