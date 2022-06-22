آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات اقتراب نادي النصر السعودي من إتمام التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتولي مهمة الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويبحث مسؤولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، عن مدرب جديد لخلافة الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، وذلك بعد فشل ”العالمي“ في المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، يوم الأربعاء، وفق مصادر لها ”إدارة النصر اقتربت من حسم صفقة الفرنسي رودي غارسيا، المدرب الشهير، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل“.

وأضافت الصحيفة عبر حسابها الموثق بموقع ”تويتر“: ”غارسيا أعطى موافقة شفهية لنادي النصر، وتجري حاليا دراسة بنود العقد بين الطرفين قبل إتمام الاتفاق والتوقيع النهائي“.

وحسب تقارير أخرى، فإن ردوي غارسيا سيحضر المباراة الأخيرة لنادي النصر ضد الفتح من مدرجات ”مرسول بارك“.

مسلي آل معمر: أي خبر ينشر عن النصر هو الكذب.. حتى يثبت خلاف ذلك https://t.co/MBMB5bfPrD pic.twitter.com/4P1qb8CGod — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 21, 2022

مسيرة غارسيا

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

النصر خرج بموسم صفري في 2021-2022 وقد وجهت أصابع الاتهام في ذلك لغياب الاستقرار الفني والتغير الدائم للمدربين بوساطة الإدارة بقيادة مسلي آل معمر، ولذا يسعى المسؤولون حاليًّا للتعاقد مع مدرب كبير يستطيع توظيف جميع إمكانيات اللاعبين الكبيرة بالشكل الأفضل لخدمة الفريق.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 55 نقطة، مع تبقي جولتين، متأخرا بـ6 نقاط عن الاتحاد والنصر المتصدرين، وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد.

وخلال 28 مباراة في الدوري السعودي حقق النصر 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتعرض للخسارة 7 مرات.