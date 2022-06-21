مسلي آل معمر: أي خبر ينشر عن النصر هو الكذب.. حتى يثبت خلاف ذلك

أعرب مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، عن ضيقه من كم الأخبار والتقارير التي تتردد عن ناديه في الساعات الماضية.

وقال مسلي آل معمر، في تغريدة عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم الثلاثاء: ”الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب.. حتى يثبت خلاف ذلك، كمية الأخبار غير معقولة“.

ويبدو أن رئيس النصر أراد أن ينفي تواجده في فرنسا، حسب ما ذكرت عدة تقارير، للتعاقد مع المدير الفني رودي غارسيا لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب .. حتى يثبت خلاف ذلك! كمية الأخبار غير معقولة(!) — مسلّي آل معمر (@musalli9) June 21, 2022

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق أخيرا.

وكان الصحفي عناد الرّشيد الذي يعمل في صحيفة ”اليوم“ السعودية، قد قال: ”نادي النصر وافق على الشروط الشخصية للمدرب الفرنسي رودي غارسيا وكذلك المدرب وافق على العقد الرسمي“.

بينما كشف رودي غالياتي، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورت“ على أن إدارة نادي النصر أتمت الاتفاق مع رودي غارسيا وأوضح أن إدارة العالمي وقعت بالفعل مع المدرب الفرنسي.

وأضاف: ”هناك بند يسمح للمدرب رودي غارسيا بفسخ عقده في حالة لم يستطع الفريق التأهل إلى دوري أبطال آسيا“.

مسيرة غارسيا

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

النصر خرج بموسم صفري في 2021-2022 وقد وجهت أصابع الاتهام في ذلك لغياب الاستقرار الفني والتغير الدائم للمدربين بوساطة الإدارة بقيادة مسلي آل معمر، ولذا يسعى المسؤولون حاليًا للتعاقد مع مدرب كبير يستطيع توظيف جميع إمكانيات اللاعبين الكبيرة بالشكل الأفضل لخدمة الفريق.

ويتولى المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو تدريب النصر منذ ديسمبر الماضي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 55 نقطة، مع تبقي جولتين، متأخرا بـ6 نقاط عن الاتحاد والنصر المتصدرين، وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد.

وخلال 28 مباراة في الدوري السعودي حقق النصر 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتعرض للخسارة 7 مرات.