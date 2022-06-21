الهلال يرفع استئنافه إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية محمد كنو

كشفت صحيفة ”الرياضية“، أن إدارة نادي الهلال السعودي قدمت، اليوم الثلاثاء، مذكرة استئناف إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية محمد كنو، لاعب الفريق، الموقوف حاليًا بسبب توقيعه لنادي النصر ثم العودة والتجديد للزعيم.

ولم تكشف الصحيفة عن فحوى مذكرة الاستئناف، ولكن يبدو أن النادي الهلالي قدم دفوعات جديدة توقف العقوبات التي وقعت عليه وعلى اللاعب أيضًا.

وفي مايو الماضي، أصدرت لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم حكمها في قضية محمد كنو التي شغلت الرأي العام لأشهر.

وفي يناير 2022، وبعد مفاوضات دامت لأشهر، أعلن الزعيم تجديد عقد كنو بشكل رسمي، عقب تتويج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي.

لكن نادي النصر أعلن بعدها أن اللاعب كان قد وقّع للفريق خلال الفترة الحرة، وقدم ضده شكوى رسمية أمام الجهات المسؤولة، بتهمة التوقيع لناديين في آن واحد.

لجنة الاحتراف فتحت تحقيقًا في القضية، ثم قامت بتحويلها بالكامل إلى غرفة فض المنازعات، وهنا رفض الهلال الرد على الشكوى بداعي أن الأخيرة ليست مخولة بالنظر في الأمر.

لكن لجنة الاحتراف، وغرفة فض المنازعات، أعادتا التحقيق من جديد في القضية، حتى صدور القرارات الليلة.

العقوبات

وأنصفت غرفة فض المنازعات نادي النصر في القضية، وقررت تغريم الهلال وكنو سويًا بدفع تعويض مالي للزعيم بقيمة 27 مليون ريال، مع إلزام اللاعب سداد رسوم إجراءات التقاضي للغرفة.

فيما تقرر إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار، عن المشاركة في أي مباراة محلية ودولية.

أما ”الزعيم“ فأُصدر قرار منعه من إبرام أي صفقات جديدة لفترتين متتاليتين، ابتداءً من أول فترة تسجيل بعد صدور هذا القرار.

وأوضحت الغرفة في نهاية قراراتها، أنها قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، على أن يكون أمام الهلال وكنو مهلة 30 يومًا لسداد التعويض المادي للنصر، تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال تقديم الزعيم لاستئناف على العقوبات.

ولكن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أصدر بيانًا رسميًا، يعبر عن غضبه من قرارات الغرفة، ووصفها بالقرارات المجحفة، ليتم تقديم استئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، بالإضافة إلى طلب برفع الإيقاف عن محمد كنو.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الفتح، الخميس المقبل، في الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

وتُعد مباراة الهلال والفتح حاسمة وقوية للفريقين، حيث ينافس الزعيم على حسم لقب الدوري مع الاتحاد، بعد أن وصل كل منهما إلى النقطة 61 من 28 لقاء.

فيما يأتي الفتح بالمركز السادس برصيد 35 نقطة، ويحتاج للفوز في المباراتين المقبلتين لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى.