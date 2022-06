نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم أنطوني نواكيمي مهاجم طرابزون التركي

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي الاتحاد السعودي أوشك على الانتهاء من الاتفاق مع النيجيري أنطوني نواكيمي، لاعب طرابزون سبور التركي، لينضم لصفوف ”العميد“ في الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”thewillnigeria“، فإن الاتحاد اتفق مع أنطوني على عقد مدته عامين وسنة أخرى اختيارية، بمبلغ قدر بـ4.5 مليون يورو سنويا.

ويلعب أنطوني نواكيمي في مركز الهجوم لنادي طرابزون سبور التركي، الذي انتقل إليه في 2018، قادما من هبوعيل بئر السبع.

وبدأ المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، مسيرته الكروية في 2010 مع نادي جامعة كلوج، ولعب أيضا لنادي بترولول بلويشتي في 2012، حتى عاد مرة أخرى إلى جامعة كلوج في 2013.

وتألق النجم النيجيري أنطوني نواكيمي، بشكل لافت في رحلة تتويج طرابزون سبور بلقب الدوري التركي، ناجحا في تسجيل 13 هدفا ،وتقديم 10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة رسمية.

It is almost done… Anthony #Nwakaeme has reached an agreement on two years contrat and one more year optinial with #Alittehad.

He will earn €4.5 millions per year.

Suudi Arabistan’da oynayacak. #Elittehad ile 2+1 yıllık anlaşma yaptı. #Trabzonspor #transfer pic.twitter.com/v2sgNBbOPW

— Mustafa Özgür Sancar (@mozgursancar) June 20, 2022