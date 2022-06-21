الشباب السعودي يستهدف ضم الأوكراني أندري يارمولينكو لاعب وست هام يونايتد

كشفت صحيفة ”سبورت“ الأوكرانية أن إدارة نادي ‎الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان مهتمة بالتعاقد مع الأوكراني أندري يارمولينكو، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

ووفقا للصحيفة، فإن الشباب يرغب في التعاقد مع يارمولينكو في الموسم المقبل، حيث يمتلك اللاعب عدة عروض من أندية في الدوري الأمريكي، بالإضافة لعرض من نادٍ إنجليزي صاعد إلى الدوري الإنجليزي.

ويتميز يارمولينكو، البالغ من العمر 32 عاما، بتواجده في العديد من المراكز بالملعب، فيلعب كمهاجم، ولاعب خط وسط وأيضا كجناح.

وكان نادي وست هام أعلن أن الأوكراني الدولي أندري يارمولينكو سيلحق بمارك نوبل خارج صفوف الفريق، مع نهاية العقود في يونيو الجاري.

ولم ينجح المهاجم يارمولينكو في حجز مكان بالتشكيل تحت قيادة المدير الفني ديفيد مويس، وسيكون عليه البحث عن فريق جديد اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

مقطع لحديث الاعلامي فيكتور عن اهتمام نادي #الشباب بالتعاقد مع اللاعب الدولي الاوكراني أندريه يارمولينكو بالاضافة لاندية من الدوري الامريكي إنتر ميامي ونيويورك سيتي ولوس أنجلوس بالاضافة الى فولهام https://t.co/adbksbviOY pic.twitter.com/JSQxDQvkEi — Abu Khalid (@FMF104) June 20, 2022

وكان يارمولينكو قد انضم إلى وست هام قادما من بروسيا دورتموند الألماني عام 2018 وسجل 13 هدفا خلال 86 مباراة خاضها مع الفريق.

وكانت آخر مساهمة بارزة ليارمولينكو مع الفريق هدف الفوز الذي سجله في شباك إشبيلية الإسباني، ليقود وست هام إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وذلك بعد غياب عن الملاعب لفترة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولعب أندري يارمولينكو أيضا لنادي دينامو كييف من 2008 وحتى 2017، كما يشارك منتخب بلاده منذ عام 2007.

ويواجه الشباب نظيره التعاون في منافسة قوية، يوم الخميس المقبل، في أول مباراة له بعد عودة منافسات دوري المحترفين ضمن الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب جدول دوري كأس المحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني، وقبل جولتين من نهاية الموسم.