لماذا لا يتحدث أحمد الغامدي لاعب المنتخب السعودي اللغة العربية مطلقا؟ (فيديو)

أثار أحمد الغامدي، لاعب نادي الاتفاق ومنتخب السعودية الأولمبي بطل كأس آسيا تحت 23 عاما، جدلا واسعا، بعدما ظهر وهو يتحدث اللغة الإنجليزية في كل لقاءاته التلفزيونية أخيرا.

في الزاوية الصعبة! 🎯 🇸🇦 مراوغة من أحمد الغامدي قبل أن يُطلق تسديدة صاروخية مستحيلة على حارس منتخب أوزبكستان 🇺🇿 في نهائي 🏆#كأس_آسيا تحت 23 سنة 2022 #AFCU23!@SaudiNT pic.twitter.com/O5wxIltRmB — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 19, 2022

وبرز اسم أحمد الغامدي بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس آسيا تحت 23 عاما أخيرا على حساب أوزبكستان صاحبة الأرض والضيافة، إذ سجل هدفا رائعا في المباراة النهائية.

وعلى غير عادة كل اللاعبين السعوديين، لا يتحدث الغامدي اللغة العربية مطلقا، وهو ما أثار جدلا حول سبب ذلك.

وفسر الإعلامي السعودي وليد الفراج الأمر، إذ قال عبر برنامجه أكشن مع وليد ”لا يتحدث الغامدي العربية لأنه عاش 17 عاما في كندا، كما تأسس في أكاديميات كرة القدم الكندية، وهو ابن شقيق الدكتور عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودي السابق“.

أحمد الغامدي-لاعب المنتخب الأولمبي : لم يكن وقت صعبا مع المنتخب بل كنا كعائلة واحدة وعملنا بجهد وحققنا اللقب.. في النهائي كانت الجماهير كبيرة ولكن حولنا الضغط بالتركيز في الميدان..الهدف كان تصرف فوري لمجرد رؤيتي للشباك . اشترك الآن على #ShahidVIP#أكشن_مع_وليد #MBCAction#شاهد pic.twitter.com/RpHIKBzFPD — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 20, 2022

ولعب الغامدي لنادي باسفيك الكندي عام 2019 وهو من مواليد عام 2001 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الغامدي عن تتويج منتخب بلاده بكأس آسيا تحت 23 عاما ”لم يكن الأمر صعبا مع المنتخب بل كنا كعائلة واحدة وعملنا بجهد وحققنا اللقب.. في النهائي كانت الجماهير كبيرة ولكن حوّلنا الضغط بالتركيز في الميدان.. الهدف كان تصرفا فوريا لمجرد رؤيتي للشباك“.

وتحدث الإعلامي تركي الغامدي عن اللاعب ”إمكانيات فنية كبيرة مقترنة بشخصية قوية في الملعب وثقة عالية.. موهوب وينتظره مستقبل كبير إذا طوّر من إمكانياته.. بيئة أحمد المحيطة به تجعلني أطمئن على مستقبله ومحافظته على نفسه“.

”أنا شخصيًّا متفائل بأنه ستكون له بصمة قوية في الاحتراف خارجيًّا“.