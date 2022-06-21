مشاكل النصر أم المرض.. ما سبب تراجع مستوى عبدالرزاق حمداالله؟

مع اقتراب عودة منافسات الدوري السعودي بجولات الحسم في صراعي الهبوط والصدارة، طفت على السطح أزمة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قائد هجوم نادي الاتحاد السعودي مجددا.

وبانتقال حمدالله إلى الاتحاد قادما من النصر بعد فسخ تعاقده من طرف نادي النصر، بدأ انطلاقته مع الاتحاد بطريقة مثالية قاد بها الفريق لاستكمال صدارته لجدول الدوري السعودي، قبل أن تبدأ الأمور في اتخاذ منحى سلبي بتراجع مستوى اللاعب، وتراجع نتائج الاتحاد الذي يتقاسم معه الهلال صدارة الدوري حاليا.

ويتصدر الاتحاد الدوري بإحدى وستين نقطة وهو نفس رصيد الهلال الذي يتفوق على الاتحاد في المواجهات المباشرة؛ ما يمنحه لقب الدوري في حال تساوى الفريقان في عدد النقاط.

وتصاعد الحديث في الآونة الأخيرة عن قضايا حمدالله ونادي النصر السعودي، ومدى تأثر اللاعب بمشاكله مع ناديه السابق.

وقال الناقد الرياضي سامي مؤمن ”حمدالله حقق أفضل رقم مع الاتحاد في أول 10 مباريات، ولكن دخوله المستشفى أثر على عطائه“.

كان حمدالله عانى بعض المشاكل الصحية أخيرا؛ ما استدعى دخوله المستشفى.

بينما قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني ”حمدالله يقبع تحت ضغط القرارات المرتقبة وما يُسرّب منها.. هو خرج من الملعب!“.

ويرى صالح الطريقي ،أيضا، أن التحقيقات أثرت على مستوى حمدالله.

بينما تحدى سعود الصرامي الناقد الرياضي ”من يحتفلون بصيام ”حمدالله“ عن التهديف، سيندمون أشد الندم“، في إشارة إلى عودة اللاعب لمستواه وتحقيق البطولات.

وكان نادي النصر رفع بضع شكاوى ضد عبدالرزاق حمدالله بعد فسخ عقده، مطالبا اللاعب بالشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، مؤكدا امتلاكه حِججا قانونية لفسخ العقد والحصول على الشرط الجزائي.

كما حرك النصر شكوى ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد بتهمة تحريض حمدالله والتفاوض معه خلال الفترة المحمية في عقده.

وستنظر لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى النصر ضد البلوي، فيما سينظر الفيفا شكوى النصر ضد حمدالله باعتباره لاعبا أجنبيا.