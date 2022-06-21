رسميا.. جوناثان رودريغيز لاعب نادي النصر السعودي ينتقل إلى كلوب أمريكا

أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه على تويتر بيع عقد اللاعب الأوروغوياني جوناثان رودريغيز لنادي كلوب أمريكا المكسيكي، متمنيا للاعب الشكر على ما قدمه مع ”الزعيم“ والتوفيق في المرحلة المقبلة.

وأعلن نادي النصر ثالث الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع رودريغيز في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من نادي كروز أزول المكسيكي.

وسبق لرودريغيز (28 عاما) اللعب في بنفيكا البرتغالي ورحل سريعا، لكنه ترك بصمة مع كروز أزول في العامين الأخيرين، لكنه لم يتألق في صفوف ”العالمي“ خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

عبر سناب #النصر الرسمي 🤳

جوناثان يتحدث قبل مغادرة الرياض 💛https://t.co/AHbYMWwlJv pic.twitter.com/iV8JzZSl7G — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 21, 2022

وأعد رودريغيز الشهير بلقب ”كابيسيتا“عدته للرحيل نهائيا عن العالمي بعد اجتماعه مع مجلس إدارة النادي خاصة في ظل مشاركة اللاعب في تسع مباريات فقط بينها خمس من البداية بمعدل بلغ 474 دقيقة وسجل هدفا واحدا وصنع ثلاث تمريرات حاسمة و أطلق 16 تسديدة بينها تسع على شباك المنافسين.

وقال خايمي أوردياليس المدير الفني لكروز أزول الذي لعب له رودريغيز قبل انتقاله للنصر لموقع ”ريكورد“ المكسيكي إنه بحث بالفعل مع اللاعب العودة النادي، لكن النادي السعودي أبلغه بأن كابيسيتا سينتقل للدوري الأمريكي.

وأضاف أوردياليس ”عندما عدت إلى النادي منذ شهرين ونصف، حددت لنفسي مهمة رؤية العديد من الأشياء لما هو قادم، من الواضح مع العديد من التغييرات التي يمكن أو لا يمكن أن تحدث، في الوقت الذي بحثت فيه عن جيراردو ريباجدا منذ شهر ، الذي كان الشخص الذي كنت أعمل معه دائمًا“.

”لقد كان صريحًا جدًا في إخباري أنه إذا غادر كابيسيتا السعودية، فسيتم بيعه عمليًا مقابل ما تكلفته صفقته بالإضافة إلى راتب أعلى بكثير مما ربحه هنا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه“.

وجنى كروز أزول نحو ستة ملايين دولار من بيع ”كابيسيتا“ للنصر في بداية العام الحالي، رغم أن قيمته التسويقية الحالية تبلغ نحو 8.5 ملايين دولار، وإذا ما أراد استعادة لاعبه السابق سيدفع نفس المبلغ أو التفاوض على استعارته وهو الأمر الذي سيرفضه النصر.

وأصبح رودريغيز خارج حسابات منتخب أوروغواي بسبب فترته السيئة مع النصر، ما يهدد بإمكانية حرمانه من المشاركة مع الفريق في كأس العالم في قطر 2022.

ولم يتمكن المهاجم البالغ عمره 28 عاما سوى من تسجيل هدف واحد في 14 فبراير/شباط الماضي أمام الطائي كما لم يحصل على فرصة حقيقية في تشكيل المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو.