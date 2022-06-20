رودي غارسيا يضع شرطا جديدا قبل التوقيع مع نادي النصر السعودي

‏كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي رودي غارسيا، اشترط تغيير عدد كبير من اللاعبين الأجانب قبل تولي تدريب نادي النصر السعودي.

ووفقا للصحفي عناد الرشيد، الذي يعمل في جريدة ”اليوم“ فإن من ضمن شروط الفرنسي رودي غارسيا لتوقيع عقده مع نادي النصر تغيير عدد كبير من أجانب الفريق بما فيهم الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكان رودي غالياتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ قد أفاد يوم السبت أن إدارة النصر وقعت بالفعل مع رودي غارسيا، مع وجود بند يسمح للمدرب الفرنسي بفسخ عقده في حالة لم يستطع النصر التأهل إلى دوري أبطال آسيا“.

وانضم بيتي مارتينيز البالغ من العمر 29 عاما، للنصر في صيف 2020، قادما من نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو استعدادا للموسم الجديد، علما أن المدرب الأرجنتيني تولى تدريب النصر في ديسمبر الماضي.

ولا يرتبط غارسيا بأي عقد منذ مغادرته لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويعتبر من أشهر المدربين الفرنسيين، حيث تولى المدرب البالغ من العمر 58 عاما تدريب أندية سانت إيتيان، ديغون، لومان، ليل، أولمبيك مارسليا، أولمبيك ليون، وروما.

وبدأ غارسيا حصد البطولات للمرة الأولى كمدرب مع ليل خلال موسم 2010/2011، عندما جمع ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ولم يحقق رودي غارسيا بعدها أي لقب، لكنه كان قريبا من الدوري الأوروبي مع مارسيليا الفرنسي في موسم 2017/2018، عندما خسر النهائي من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 55 نقطة، مع تبقي جولتين، متأخرا بـ6 نقاط عن الاتحاد والنصر المتصدرين، وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد.

وتتبقى 5 مباريات للنصر في الدوري السعودي، حيث سيلاقي الحزم والفتح يومي 23 يونيو و27 يونيو.

وكان النصر قد ودع من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة 1/2 أمام الهلال.

وخلال 28 مباراة في الدوري السعودي حقق النصر 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتعرض للخسارة 7 مرات.