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رياضة

تقرير: قضية النصر والاتحاد بشأن عبدالرزاق حمدالله وصلت إلى مراحلها الأخيرة
تاريخ النشر: 20 يونيو 2022 18:03 GMT
تاريخ التحديث: 20 يونيو 2022 19:15 GMT

تقرير: قضية النصر والاتحاد بشأن عبدالرزاق حمدالله وصلت إلى مراحلها الأخيرة

قالت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، إن قضية ناديي الاتحاد والنصر بشأن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وصلت إلى مراحلها الأخيرة. وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" عبر

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، إن قضية ناديي الاتحاد والنصر بشأن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وكتبت صحيفة ”الشرق الأوسط“ عبر موقع ”تويتر“: ”قضية ناديي النصر والاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله التي خضعت طوال الأشهر الماضية للتدقيق والفحص والمراجعة والتقييم في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين دخلت مراحلها الأخيرة“.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وانضم عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، إلى نادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب عبدالرزاق حمدالله لأندية أولمبيك آسفي في المغرب وأليسوندز النرويجي وكوانززهو آر أف الصيني والجيش والريان في قطر.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 105 أهداف مع النصر في 115 مباراة في كافة المسابقات.

ومنذ انتقاله إلى الاتحاد سجل حمدالله 11 هدفا مع العميد، ليبقي الفرصة أمامه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد والهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك كل منهما 61 نقطة من 28 مباراة مع تبقي جولتين على النهاية.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الاتفاق يوم 23 يونيو ومع الباطن يوم 27 يونيو، في حين من المقرر أن يلعب الهلال مع الفتح، ثم الفيصلي.

ويتفوق الهلال على الاتحاد في النتائج المباشرة بفوز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن الاتحاد بحاجة إلى تعثر الهلال للحفاظ على آماله في التتويج باللقب مع تبقي جولتين.

وسيضمن نادي الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي حال الفوز على الفتح مع خسارة الاتحاد أمام الاتفاق يوم الخميس المقبل، كما سيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي نادي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.

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