رسميا.. نادي الخليج السعودي يعلن التعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري

أعلن نادي الخليج السعودي رسميا تعاقده مع المدافع الجزائري جمال بلعمري، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ نادي قطر القطري، العقد معه، بالتراضي بين الطرفين في أبريل 2022.

ونشر نادي الخليج فيديو تقديميا للاعب الجزائري وعلق عليه: ”أول المحـاربين وصل“.

أول المحـاربين وصل 🥷🏻 H A L A J A M A L pic.twitter.com/kCInoqXHRv — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) June 20, 2022

ولعب بلعمري في صفوف الشباب السعودي خلال الفترة من 2016 حتى رحيله في 2020، حيث قضى موسماً مع أولمبيك ليون ثم انتقل إلى قطر القطري قبل أن يصبح لاعباً حراً منذ أبريل الماضي.

ودخل النجم الجزائري في أزمة مع نادي الشباب، حيث أصدرت لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قرارها النهائي بشأن قضية الشباب ضد مدافعه السابق، بتعويض مالي ضد الأخير، بسبب انتقاله إلى ليون الفرنسي دون الحصول على وثائق رحيله من الفريق السعودي.

وألزمت لجنة المنازعات بلعمري، بدفع مبلغ 905 آلاف يورو لنادي الشباب، خلال مدة لاتتجاوز الـ45 يومًا، وأخطرت اللجنة جمال بلعمري بضرورة سداد المبلغ وإلا سيُمنع من اللعب لأي فريق لمدة 6 أشهر.

وكيل بلعمري شدد في تصريحات مؤخرا على أن نادي الشباب لن يكون له أي مبالغ مستحقة وسيتمكن اللاعب من التوقيع دون إذن مع الشباب، وسنستأنف القرار الصادر، من أجل تخفيض الشرط الجزائي التعسفي ”على حد وصفه“، مشيرًا إلى أنه سينجح في هذا الأمر.

🚨🚨🚨 حصرياً في المساحة مع السيد بيدرو: – الكابتن "جمال بلعمري" سيوقع خلال أيام مع نادٍ سعودي. – لن يكون لنادي #الشباب أي مبالغ مستحقة وسيتمكن اللاعب من التوقيع دون إذن "الشباب". – سنستأنف القرار الصادر اليوم (فقط لتخفيض الشرط الجزائي التعسفي) وسنتمكن وننجح في ذلك. https://t.co/xHU3lV9O8L — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) June 16, 2022

وكان الإعلامي الرياضي عناد الرشيد قد كشف عبر حسابه الرسمي على كواليس تغيير المدافع الجزائري وجهته من نادي الوحدة إلى الخليج، قائلا: ”كان قدوم اللاعب من أجل إتمام التعاقد مع نادي الوحدة لكن بعد الاختلاف بين الطرفين تقدّم نادي الخليج بعرض رسمي للاعب بقيمة 1.1 مليون ريال ووافق اللاعب على العرض واليوم وقّع“.

وتوج الخليج بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي هذا الموسم بعد احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة ليتأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب العدالة صاحب المركز الثاني والوحدة الثالث.