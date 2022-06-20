سعود الصرامي: مسيرة فراس البريكان بأول 5 سنوات مع المنتخب السعودي أفضل من ماجد عبدالله (فيديو)

أشاد سعود الصرامي، المتحدث الإعلامي السابق بنادي النصر، بالنجم فراس البريكان، لاعب الفتح الحالي والنصر السابق، خاصة بعد لعبه دورا مؤثرا في تتويج المنتخب السعودي الأولمبي بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة لعام 2022، مساء الأحد.

المنتخب السعودي تحت 23 سنة فاز باللقب، مساء الأحد، بعد فوزه على أوزبكستان في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

الهدف الأول للأخضر السعودي سجله أحمد الغامدي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف البريكان هدف التعزيز قبل نحو ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي.

وقال الصرامي، في تصريحات تلفزيونية: ”مسيرة فراس البريكان مع المنتخب السعودي في أول 5 سنوات أفضل من مسيرة ماجد عبدالله كأرقام وبطولات“.

وأضاف: ”أنا مسؤول عن هذه المعلومة التاريخية كأرقام وبطولات، لأن ماجد عبدالله في أول 5 سنوات كان أداؤه وإنجازاته عبارة عن أهداف فقط، ولكن لا يوجد له إنجازات جماعية“.

وتابع: ”ماجد عبدالله بدأ مسيرته عام 1978 مع المنتخب في دورة تبريز بطهران، ولا توجد إنجازات تسجل لماجد عبدالله في ذلك الوقت، أما فراس البريكان فإنه في أول 5 سنوات وصل إلى كأس العالم مع المنتخب الأول، وبطولة آسيا تحت 23 عاما، واللعب في أولمبياد طوكيو“.

وأكمل: ”إنجازات البريكان مع المنتخب السعودي تتضمن الذهاب إلى طوكيو 2020، وكأس آسيا تحت 23 عاما، وبطولات أخرى يستحقها الكابتن فراس البريكان“.

وشدد: ”فراس البريكان ما زال لديه الكثير بشرط الحفاظ على صحته والابتعاد عن رفقاء السوء، فما زالت الكرة السعودية تحتاج إلى مثل هؤلاء الهدافين“.

سعود الصرامي :

مسيرة "فراس البريكان" خلال اول خمس سنوات مع المنتخب .. أفضل من مسيرة " ماجد عبدالله " ..

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/OFybEz3FbB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 19, 2022

وأبرز سعود الصرامي: ”أحد أسباب خروح فراس البريكان من النصر هو جمهور العالمي، وأنا كسعودي سعيد بخروجه من النادي لأن منتخب الوطن يحقق طموحاتي كمواطن، البريكان صنع نفسه من جديد، في النصر الجماهير كانت تهتف ضده اليوم كلنا نهتف معه ونصفق له.. أرى أن خروجه من النصر مكسب لي كمواطن ورياضي“.

سعود الصرامي :

أهم سبب لخروج فراس البريكان من النصر "جمهور النصر" وهتافها ضده .. خروجه مكسب ..

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/rXe1T9CkOI — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 19, 2022

ويلعب البريكان في خط الهجوم كرأس حربة، إذ استهل مسيرته ضمن صفوف ناشئي النصر السعودي عام 2011، ليتدرج حتى وصوله للفريق الأول بعد 6 سنوات، لكنه لم يحظ بفرصة اللعب بانتظام.

وتسبب ذلك في اتخاذ البريكان قرارا بتغيير القميص والتحول لنادي الفتح السعودي العام الماضي، ليتألق معه مؤخرا ويحجز مكانا له في تشكيلة المنتخب السعودي تحت 23 عاما.

وعلى مدار بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، سجل فراس هدفين فقط، وصنع مثلهما، بعدما شارك منذ الدور ربع النهائي.

وفي النصر، كان البريكان أحد العناصر المتوجة بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

كما توج فراس البريكان بلقبي كأس السوبر السعودي مرتين مع النصر في عامين متتاليين (2019 و2020).

واستطاع مهاجم الأخضر أن يشارك في تتويج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما، في 2019، قبل أن يضم إلى رصيده بطولة تحت 23 عاما.