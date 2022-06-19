موعد توقيع رودي غارسيا لنادي النصر السعودي

كشفت وسائل إعلام سعودية عن اكتمال اتفاق نادي النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، على أن يتولى تدريب العالمي الموسم المقبل.

وكتب الصحفي عناد الرّشيد الذي يعمل في صحيفة ”اليوم“ السعودية: ”نادي النصر وافق على الشروط الشخصية للمدرب الفرنسي رودي غارسيا وكذلك المدرب وافق على العقد الرسمي“.

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وأضاف: ”سيكون التوقيع غدا الإثنين، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد مباراة النصر أمام الفتح مباشرة“.

وأمس السبت كشف رودي غالياتي، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورت“ أن إدارة نادي النصر أتمت الاتفاق مع رودي غارسيا وأوضحت أن إدارة العالمي وقعت بالفعل مع المدرب الفرنسي، وأضاف: ”هناك بند يسمح للمدرب رودي غارسيا بفسخ عقده في حالة لم يستطع الفريق التأهل إلى دوري أبطال آسيا“.

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مسيرة غارسيا

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم ذاته، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

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ويتولى المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو تدريب النصر منذ ديسمبر الماضي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 55 نقطة، مع تبقي جولتين، متأخرا بـ6 نقاط عن الاتحاد والنصر المتصدرين، وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد.

وتتبقى 5 مباريات للنصر في الدوري السعودي، حيث سيلاقي الحزم والفتح يومي 23 يونيو و27 يونيو.

وكان النصر قد ودع من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة 1/2 أمام الهلال.

وخلال 28 مباراة في الدوري السعودي حقق النصر 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتعرض للخسارة 7 مرات.

يشار إلى أن النصر بدأ الموسم بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي تولى تدريب الفريق في أكتوبر لكن تمت إقالته في نوفمبر.