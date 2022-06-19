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رياضة

بعد تتويجه بكأس آسيا.. عبدالعزيز المريسل: حرب منظمة وقف لها سعد الشهري
تاريخ النشر: 19 يونيو 2022 17:02 GMT
تاريخ التحديث: 19 يونيو 2022 17:35 GMT

بعد تتويجه بكأس آسيا.. عبدالعزيز المريسل: حرب منظمة وقف لها سعد الشهري

قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل إن سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاما وقف أمام حرب منظمة قبل أن يقود الأخضر السعودي للتتويج ببطولة كأس آسيا تحت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل إن سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاما وقف أمام حرب منظمة قبل أن يقود الأخضر السعودي للتتويج ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما اليوم الأحد.

وكتب المريسل عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”حرب منظمة وقف لها سعد الشهري بعقليته و احترافيته، وشارك مقطع فيديو يعود إلى يونيو 2021.

ويقول المريسل في الفيديو: ”أغلب إعلام الهلال عنده الهلال والهلال والهلال ومن بعده الطوفان، لا يهم الاتحاد والمنتخب السعودي، يهمه الهلال“.

وأضاف المريسل في تغريدات: ”نفسي أشوف وجه إعلام أوزباكستان وجمهورهم هذه اللحظات“ ويبدو أنه يقصد الهلال وجماهيره.

وأضاف: ”سجل يا تاريخ أن منتخبنا السعودي حقق أول كأس آسيا تحت 23 في تاريخه بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري الذي حورب من إعلام فيتنام وأستراليا وأوزباكستان وكذلك جماهيرهم، سجل يا تاريخ أن منتخبنا السعودي حقق كأس آسيا تحت 23 بأقوى هجوم وأقوى حراسة ودفاع ودون أي خسارة بقيادة جهاز فني وإداري وطني يتقدمه الكابتن سعد الشهري في الوقت الذي حاربه إعلام فيتنام وأستراليا وأوزباكستان يا بخت كرتنا السعودية فيك يا سعد“.

وأتم المريسل: ”بئس للإعلام الأوزبكي و الأسترالي والفيتنامي الذي وقف ضد عيالنا وقفة بعيدة عن التنافس الشريف، إعلام وقح ويستحق أن نرميه في مزبلة التاريخ، شكرا لكم يا أبطال“.

وبين: ”الفارق بيننا وبين إعلام أوزباكستان أننا نراه مدربا وطنيا محترفا يخدم المنتخب السعودي وهم يرونه نصراويا، إعلام حقير ووقح، من حقي أدافع عما كنت أتحدث عنه منذ سنوات و هو في مصلحة رياضة الوطن الذي كان يراها غيري أنها لميول رغم أنني لا أعترف بها، سعد الشهري واجه حربا لم يسبق أن واجهها مدرب محترف سعودي ورغم ذلك كان يرد في الملعب، شكرا، أنت مدرب محترف بدرجة امتياز“.

وواصل: ”نظرتي في سعد الشهري ليس لها علاقة بأنه كان يدرب شباب النصر فهو في الأساس لاعب نادي الاتفاق لكن كان واضحا من بدايته لأنه يختلف عن فكر المدرب الوطني الذي يتمنى لأن يكون مجرد مدرب طوارئ، سعد مدرب محترف بحق وحقيقة، حينما فكر النصر بالاستعانة بسعد الشهري حنا ضد الفكرة لأنها قد تحرقه نهائيا، سعد مدرب كبير و محترف حاربه بعض أصحاب العقول المريضة بالميول“.

تأجيل آخر جولتين
وقبل أيام أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل آخر جولتين في المسابقة بعد تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما .

وقالت الرابطة إن الجولة 29 (قبل الأخيرة) ستقام يوم 23 يونيو / حزيران بدلا من 18 يونيو، في حين ستكون مباريات الجولة 30 (الأخيرة) يوم 27 من شهر يونيو بدلا من 23.

وأوضحت لجنة المسابقات بأن قرار تأجيل الجولتين يأتي بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم نظرا لتأهل المنتخب الأولمبي إلى نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب اليوم الأحد لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان، منتخب البلد المضيف، بنتيجة 2/0.

وسجل أحمد مازن الغامدي هدف التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 49، وعزز فراس البريكان تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

وفي الدوري السعودي يتساوى الهلال والاتحاد في رصيد النقاط وكل منهما يملك 61 نقطة مع تبقي جولتين على النهاية وينحسر اللقب بينهما.

ويتفوق الهلال على الاتحاد في النتائج المباشرة بفوز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن الاتحاد بحاجة إلى تعثر الهلال للحفاظ على آماله في التتويج باللقب مع تبقي جولتين.

وسيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي حال الفوز على الفتح مع خسارة الاتحاد أمام الاتفاق، كما سيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.

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