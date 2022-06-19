بعد تتويجه بكأس آسيا.. عبدالعزيز المريسل: حرب منظمة وقف لها سعد الشهري

قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل إن سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاما وقف أمام حرب منظمة قبل أن يقود الأخضر السعودي للتتويج ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما اليوم الأحد.

وكتب المريسل عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”حرب منظمة وقف لها سعد الشهري بعقليته و احترافيته، وشارك مقطع فيديو يعود إلى يونيو 2021.

ويقول المريسل في الفيديو: ”أغلب إعلام الهلال عنده الهلال والهلال والهلال ومن بعده الطوفان، لا يهم الاتحاد والمنتخب السعودي، يهمه الهلال“.

وأضاف المريسل في تغريدات: ”نفسي أشوف وجه إعلام أوزباكستان وجمهورهم هذه اللحظات“ ويبدو أنه يقصد الهلال وجماهيره.

نفسي اشوف وجيه اعلام اوزباكستان و جمهورهم ي هذه اللحظات

#السعودية_اوزباكستان

. pic.twitter.com/O08cOUe2ps — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 19, 2022

وأضاف: ”سجل يا تاريخ أن منتخبنا السعودي حقق أول كأس آسيا تحت 23 في تاريخه بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري الذي حورب من إعلام فيتنام وأستراليا وأوزباكستان وكذلك جماهيرهم، سجل يا تاريخ أن منتخبنا السعودي حقق كأس آسيا تحت 23 بأقوى هجوم وأقوى حراسة ودفاع ودون أي خسارة بقيادة جهاز فني وإداري وطني يتقدمه الكابتن سعد الشهري في الوقت الذي حاربه إعلام فيتنام وأستراليا وأوزباكستان يا بخت كرتنا السعودية فيك يا سعد“.

وأتم المريسل: ”بئس للإعلام الأوزبكي و الأسترالي والفيتنامي الذي وقف ضد عيالنا وقفة بعيدة عن التنافس الشريف، إعلام وقح ويستحق أن نرميه في مزبلة التاريخ، شكرا لكم يا أبطال“.

سجل يا تاريخ ان منتخبنا السعودي حقق اول #كاس_اسيا_تحت23 في تاريخه بقيادة المدرب الوطني #سعد_الشهري الذي حورب من اعلام فيتنام و استراليا و اوزباكستان و كذلك جماهيرهم 💚🇸🇦

. pic.twitter.com/1p7jkoRJPJ — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 19, 2022

وبين: ”الفارق بيننا وبين إعلام أوزباكستان أننا نراه مدربا وطنيا محترفا يخدم المنتخب السعودي وهم يرونه نصراويا، إعلام حقير ووقح، من حقي أدافع عما كنت أتحدث عنه منذ سنوات و هو في مصلحة رياضة الوطن الذي كان يراها غيري أنها لميول رغم أنني لا أعترف بها، سعد الشهري واجه حربا لم يسبق أن واجهها مدرب محترف سعودي ورغم ذلك كان يرد في الملعب، شكرا، أنت مدرب محترف بدرجة امتياز“.

وواصل: ”نظرتي في سعد الشهري ليس لها علاقة بأنه كان يدرب شباب النصر فهو في الأساس لاعب نادي الاتفاق لكن كان واضحا من بدايته لأنه يختلف عن فكر المدرب الوطني الذي يتمنى لأن يكون مجرد مدرب طوارئ، سعد مدرب محترف بحق وحقيقة، حينما فكر النصر بالاستعانة بسعد الشهري حنا ضد الفكرة لأنها قد تحرقه نهائيا، سعد مدرب كبير و محترف حاربه بعض أصحاب العقول المريضة بالميول“.

سجل يا تاريخ ان منتخبنا السعودي حقق #كاس_اسيا_تحت23 بأقوى هجوم و اقوى حراسة و دفاع و دون اي خسارة بقيادة جهاز فني و اداري وطني يتقدمه الكابتن #سعد_الشهري في الوقت الذي حاربه اعلام فيتنام و استراليا و اوزباكستان

يا بخت كرتنا السعودية فيك يا سعد

. pic.twitter.com/BVRSKpQtDi — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 19, 2022

تأجيل آخر جولتين

وقبل أيام أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل آخر جولتين في المسابقة بعد تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما .

وقالت الرابطة إن الجولة 29 (قبل الأخيرة) ستقام يوم 23 يونيو / حزيران بدلا من 18 يونيو، في حين ستكون مباريات الجولة 30 (الأخيرة) يوم 27 من شهر يونيو بدلا من 23.

وأوضحت لجنة المسابقات بأن قرار تأجيل الجولتين يأتي بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم نظرا لتأهل المنتخب الأولمبي إلى نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

بئس للاعلام الاوزبكي و الاسترالي و الفيتنامي الذي وقف ضد عيالنا وقفه بعيده عن التنافس الشريف

اعلام وقح و يستحق ان نرميه في مزبلة التاريخ

شكراً لكم يا ابطال

#الأخضر_الأولمبي_بطل_آسيا

. pic.twitter.com/Ba6LvGOrtC — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 19, 2022

ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب اليوم الأحد لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان، منتخب البلد المضيف، بنتيجة 2/0.

وسجل أحمد مازن الغامدي هدف التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 49، وعزز فراس البريكان تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

وفي الدوري السعودي يتساوى الهلال والاتحاد في رصيد النقاط وكل منهما يملك 61 نقطة مع تبقي جولتين على النهاية وينحسر اللقب بينهما.

الفارق بينا و بين اعلام اوزباكستان اننا نراه مدرب وطني محترف يخدم المنتخب السعودي و هم يرونه نصراوي

اعلام حقير و وقح #اعلام_اوزبك_سعد_الشهري_انهاكم

. pic.twitter.com/ygl0VTbkBE — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 19, 2022

ويتفوق الهلال على الاتحاد في النتائج المباشرة بفوز الزعيم 2/1 و3/1، ما يعني أن الاتحاد بحاجة إلى تعثر الهلال للحفاظ على آماله في التتويج باللقب مع تبقي جولتين.

وسيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي حال الفوز على الفتح مع خسارة الاتحاد أمام الاتفاق، كما سيضمن الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في حال فوزه على الفتح والفيصلي في آخر جولتين بغض النظر عن نتيجتي مواجهتي الاتحاد أمام الاتفاق والباطن.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، ليرفع الزعيم رصيده إلى 17 لقبا في المسابقة، مقابل 8 ألقاب للاتحاد، وكان آخر تتويج للعميد بلقب الدوري المحلي في موسم 2008/2009.