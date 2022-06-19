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رياضة

أيمن يحيى ونواف العقيدي "الأفضل" في كأس آسيا تحت 23 عاما
تاريخ النشر: 19 يونيو 2022 16:10 GMT
تاريخ التحديث: 19 يونيو 2022 17:35 GMT

أيمن يحيى ونواف العقيدي "الأفضل" في كأس آسيا تحت 23 عاما

سيطر لاعبو المنتخب السعودي على جوائز بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، التي اختتمت اليوم الأحد بفوز الأخضر السعودي 2/0 على أوزبكستان في المباراة النهائية، وتتويجه

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سيطر لاعبو المنتخب السعودي على جوائز بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، التي اختتمت اليوم الأحد بفوز الأخضر السعودي 2/0 على أوزبكستان في المباراة النهائية، وتتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه.

واختار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أيمن يحيى أفضل لاعب في البطولة، وحصل زميله نواف العقيدي على جائزة أفضل حارس، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات.

وحصل المنتخب السعودي، الذي يقوده المدرب الشاب سعد الشهري، على جائزة اللعب النظيف.

اللقب الأول
وأحرز المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 2/0 على منتخب أوزبكستان في النهائي، على ملعب ميلي ستاديوم، في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وانتهى الشوط الأول دون تسجيل أهداف، وافتتح أحمد مازن الغامدي التسجيل للأخضر السعودي في الدقيقة 49 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 74، بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت هذه ثالث مرة يصعد فيها المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية في كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث خسر أمام العراق في 2014، وأمام كوريا الجنوبية في 2020، علما أن هذه كانت خامس مشاركة للأخضر في البطولة.

واصل المنتخب السعودي تفوقه في المواجهات المباشرة مع منتخب أوزبكستان في بطولات كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث فاز الأخضر في 2014 بنتيجة 1/0 في دور المجموعات، وبنتيجة 1/0 أيضا في 2020 في نصف النهائي.

ونال منتخب كوريا الجنوبية اللقب في 2018، والعراق في 2018، واليابان في 2016، والعراق في 2014.

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