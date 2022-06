أيمن يحيى ونواف العقيدي "الأفضل" في كأس آسيا تحت 23 عاما

سيطر لاعبو المنتخب السعودي على جوائز بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، التي اختتمت اليوم الأحد بفوز الأخضر السعودي 2/0 على أوزبكستان في المباراة النهائية، وتتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه.

واختار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أيمن يحيى أفضل لاعب في البطولة، وحصل زميله نواف العقيدي على جائزة أفضل حارس، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات.

✨ 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗩𝗔𝗟𝗨𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 ✨ 🇸🇦 Aiman Yahya lands MVP honour! pic.twitter.com/5MHO1ggVKj — #AFCU23 (@afcasiancup) June 19, 2022

وحصل المنتخب السعودي، الذي يقوده المدرب الشاب سعد الشهري، على جائزة اللعب النظيف.

اللقب الأول

وأحرز المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 2/0 على منتخب أوزبكستان في النهائي، على ملعب ميلي ستاديوم، في طشقند عاصمة أوزبكستان.

✨ 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗞𝗘𝗘𝗣𝗘𝗥 ✨ 6️⃣ games. 6️⃣ clean sheets. 🇸🇦 Nawaf Alaqidi is the best #AFCU23 goalkeeper! pic.twitter.com/w8uR9ZeH5K — #AFCU23 (@afcasiancup) June 19, 2022

وانتهى الشوط الأول دون تسجيل أهداف، وافتتح أحمد مازن الغامدي التسجيل للأخضر السعودي في الدقيقة 49 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 74، بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت هذه ثالث مرة يصعد فيها المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية في كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث خسر أمام العراق في 2014، وأمام كوريا الجنوبية في 2020، علما أن هذه كانت خامس مشاركة للأخضر في البطولة.

🎯 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲. 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁. Today's poetry in motion is brought to you by 🇸🇦 Ahmed Al Ghamdi!#AFCU23 | #UZBvKSA pic.twitter.com/EkAqr78YuL — #AFCU23 (@afcasiancup) June 19, 2022

واصل المنتخب السعودي تفوقه في المواجهات المباشرة مع منتخب أوزبكستان في بطولات كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث فاز الأخضر في 2014 بنتيجة 1/0 في دور المجموعات، وبنتيجة 1/0 أيضا في 2020 في نصف النهائي.

ونال منتخب كوريا الجنوبية اللقب في 2018، والعراق في 2018، واليابان في 2016، والعراق في 2014.