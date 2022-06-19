منتخب السعودية يهزم أوزبكستان ويتوج بطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

توج المنتخب السعودي بطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 2/0 على مضيفه منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية اليوم الأحد، على ملعب ميلي ستاديوم، في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي قبل أن يسجل أحمد مازن الغامدي هدف التقدم في الدقيقة 49 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

أحـــمد علقهــــا 🚀💚 pic.twitter.com/QsvoF8UMAO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 19, 2022

وعزز فراس البريكان تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 74، بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء

وواصل المنتخب السعودي تفوقه في المواجهات المباشرة مع منتخب أوزبكستان في بطولات كأس آسيا تحت 23 عاما، حيث فاز الأخضر في 2014 بنتيجة 1/0 في دور المجموعات، وبنتيجة 1/0 أيضا في 2020 في نصف النهائي.

وهذه خامس مشاركة لمنتخب السعودية في كأس آسيا تحت 2023 عاما، وحصد اللقب لأول مرة، علما أن هذه ثالث مرة يصعد فيها الأخضر إلى المباراة النهائية، حيث خسر أمام العراق في 2014 كوريا الجنوبية في 2020.

البـريكــان.. في المرمــى 😍👏🏻 pic.twitter.com/qMN8vlUJwX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 19, 2022

وفي 2016 ودع المنتخب السعودي من دور المجموعات، وكذلك في 2018.

ونال منتخب كوريا الجنوبية اللقب في 2018، والعراق في 2018، واليابان في 2016، والعراق في 2014.

الطريق إلى اللقب

وتأهل المنتخب السعودي إلى النهائي بعد مشوار طويل بدأ بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على طاجيكستان بنتيجة 5/0 والتعادل مع اليابان دون أهداف ثم الفوز على الإمارات بنتيجة 2/0.

وفاز المنتخب السعودي على فيتنام في ربع النهائي بنتيجة 2/0 ثم فاز على أستراليا بنفس النتيجة في نصف النهائي، قبل أن يهزم أوزبكستان 2/0 في النهائي، ولم تهتز شباك الأخضر خلال مباريات البطولة.

