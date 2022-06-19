الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

يخوض المنتخب السعودي، اليوم الأحد، اختباراً مهماً وحاسماً أمام أوزبكستان في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تقام في أوزبكستان ويسدل الستار عليها اليوم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السعودية ضد أوزبكستان في نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاماً.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، بتوقيت السعودية على ملعب ”ميلي ستاديوم“ في مدينة طشقند الأوزبكية.. ويدير اللقاء الحكم القطري سلمان فلاحي.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 7 بصوت المعلق عبدالله الحربي، بجانب قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق أحمد الحامد، ودبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، والكأس 5 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

الطريق نحو النهائي

تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية بعد مشوار طويل بدأ بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على طاجيكستان بنتيجة 5-0 والتعادل مع اليابان دون أهداف ثم الفوز على الإمارات بنتيجة 2-0.

وفاز المنتخب السعودي على فيتنام في ربع النهائي بنتيجة 2-0 ثم فاز على أستراليا بنفس النتيجة في نصف النهائي.. ولم تهتز شباك الأخضر خلال مباريات البطولة.

وتأهل المنتخب الأوزبكي بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على تركمانستان بنتيجة 1-0 ثم فاز على قطر بنتيجة 6-0 وتعادل مع إيران بنتيجة 1-1.

وتغلب منتخب أوزبكستان على العراق في ربع النهائي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 ثم تخطى عقبة اليابان في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

#AFCU23 Road to Final – 🇸🇦 Saudi Arabia Here are some of The Green Falcons' goals en route to the Final! Enjoy 😁 pic.twitter.com/LN8jlF7bhY — #AFCU23 (@afcasiancup) June 19, 2022

أسلحة السعودية

يسعى المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاماً للمرة الأولى في تاريخه.

ويأمل الأخضر استغلال تفوقه على أوزبكستان في نصف نهائي النسخة الماضية قبل عامين بنتيجة 1-0، كما أن الأخضر يخوض النهائي الثالث تحت 23 عاماً.

وقال سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، في تصريحات صحفية قبل المواجهة إن التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي أمر رائع ولكن الجميع يحلم بالتتويج هذه المرة.

وأشار إلى أن منتخب أوزبكستان منافس صعب خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره كما أنه منتخب جيد ويضم لاعبين مميزين، موضحاً أن فريقه جاهز للمباراة.

ويغيب عن صفوف الأخضر اللاعب هيثم عسيري للإصابة، ويعتمد الشهري على تشكيلة تضم حارس المرمى نواف العقيدي وأمامه رباعي خط الدفاع حسان تمبكتي وسعود عبدالحميد وحمد اليامي ومتعب الحربي.

ويقود خط الوسط حامد الغامدي وبجواره إبراهيم محنشي وعلى الأطراف أحمد الغامدي وحسين العيسى وأمامهما صانع الألعاب أيمن يحيى وفي الهجوم فراس البريكان.

#AFCU23 Road to Final – 🇺🇿 Uzbekistan Let's recap how the White Wolves navigated their way to the Final! pic.twitter.com/yvogJQUhOZ — #AFCU23 (@afcasiancup) June 19, 2022

أوراق أوزبكستان

يتحفز أيضاً المنتخب الأوزبكي لتحقيق الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما حصد لقب هذه البطولة عام 2018.

ويقود المنتخب الأوزبكي المدرب تيمور كابازده، الذي أكد في تصريحات صحفية قبل المباراة أنه يحترم المنتخب السعودي ويدرك مدى صعوبة المهمة بعد تحقيق الهدف الأول وهو التأهل للمباراة النهائية ويتبقى حسم اللقب.

وأشار إلى أنه يعلم نقاط القوة والضعف في تشكيلة المنتخب السعودي ويعلم أن شباك الأخضر لم تهتز ولكنه جاهز بخطة مناسبة لهذه المباراة وسيعمل مع لاعبيه على تحقيق اللقب.

ويعتمد منتخب أوزبكستان على تشكيلة تضم حارس المرمى فلاديمير نازاروف وأمامه رباعي خط الدفاع أوديل عبده مازيدوف ومحمد قدير كامارليف ودوستنبيك تورسينوف وسعيد زمات ميرسيدوف.

ويقود خط الوسط عبد الرؤوف بيروف وجلال الدين سوديكوف وديور خالماتوف ويقود الهجوم خوزيمات إريكنوف وخوسين نورشايف وأوليجبيك خوشيموف.

وقال عمرو أنور، المدير الفني الأسبق لفريق اتحاد جدة السعودي، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة وكعادة اللقاءات النهائية سيكون الحذر شعار المنتخبين في هذه المواجهة.

وأوضح أن مواجهة المنتخب الأوزبكي على ملعبه ووسط جماهيره أمر يزيد صعوبة مهمة الأخضر ولكن الأداء الذي قدمه لاعبو منتخب السعودية وقوة خط الدفاع نقطة مهمة وقوية تجعل فرص الأخضر مرتفعة في التتويج.