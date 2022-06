الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

يخوض المنتخب السعودي، اليوم الأحد، اختباراً مهماً وحاسماً أمام أوزبكستان في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تقام في أوزبكستان ويسدل الستار عليها اليوم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة السعودية ضد أوزبكستان في نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاماً.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، بتوقيت السعودية على ملعب ”ميلي ستاديوم“ في مدينة طشقند الأوزبكية.. ويدير اللقاء الحكم القطري سلمان فلاحي.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 7 بصوت المعلق عبدالله الحربي، بجانب قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق أحمد الحامد، ودبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، والكأس 5 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

الطريق نحو النهائي

تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية بعد مشوار طويل بدأ بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالفوز على طاجيكستان بنتيجة 5-0 والتعادل مع اليابان دون أهداف ثم الفوز على الإمارات بنتيجة 2-0.

وفاز المنتخب السعودي على فيتنام في ربع النهائي بنتيجة 2-0 ثم فاز على أستراليا بنفس النتيجة في نصف النهائي.. ولم تهتز شباك الأخضر خلال مباريات البطولة.

وتأهل المنتخب الأوزبكي بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على تركمانستان بنتيجة 1-0 ثم فاز على قطر بنتيجة 6-0 وتعادل مع إيران بنتيجة 1-1.

وتغلب منتخب أوزبكستان على العراق في ربع النهائي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 ثم تخطى عقبة اليابان في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

#AFCU23 Road to Final – 🇸🇦 Saudi Arabia

Here are some of The Green Falcons' goals en route to the Final! Enjoy 😁 pic.twitter.com/LN8jlF7bhY

— #AFCU23 (@afcasiancup) June 19, 2022