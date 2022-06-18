كريستيان جوانكا يعتذر لنادي الشباب.. والنادي يبحث عن مدرب بديل لسوموديكا

قدم لاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، المعار من نادي الشباب السعودي للعين الإماراتي، اعتذاره لجماهير الشباب ورئيس النادي خالد البلطان.

وكتب جوانكا عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“: ”أعتذر إذا تم تلقي تصريحاتي بشكل غير واضح، كامل اعتذاراتي لجميع جماهير النادي“.



وأضاف: ”أحترم وأقدر الجميع في هذا النادي، وأود من خلال هذا المنشور أن أقدم الاعتذار أيضًا لخالد البلطان رئيس النادي“.

وقال جوانكا قبل أسابيع إن عقده ينتهي مع الشباب في موسم 2024، ولكنه واجه أزمات إدارية، ومشكلة عائلية خطيرة، وشدد في تصريحاته على رغبته في الرحيل، وطلب من الجماهير تفهم حالته.

وجوانكا، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي انتقل من الشباب إلى العين الصيف الماضي على سبيل الإعارة، نال لقب دوري أدنوك للمجترفين، وكأس رابطة المحترفين الإماراتية مع العين.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن جوانكا سجل 11 هدفا وصنع 9 في 32 مباراة في دوري أدنوك وكأس رابطة المحترفين الإماراتية.

الشباب يبحث عن بديل لسوموديكا

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب ترغب في التعاقد مع مدرب جديد بدلا من الروماني ماريوس سوموديكا، لقيادة الفريق الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن الشباب يبحث عدة اختيارات للمدربين من أندية أوروبا وأمريكا اللاتينية، على أن يتم حسم ذلك عقب نهاية الدوري، في 28 يونيو الجاري.

ويتضمن عقد المدرب الروماني مع الشباب إمكانية التجديد موسما، بالإضافة لمزايا مالية جديدة، يتفق عليها الطرفان في حالة الاتفاق على التجديد.

وتعاقد نادي الشباب مع سوموديكا البالغ من العمر 51 عاما في مارس الماضي، وحتى نهاية الموسم الجاري بصفقة قدرت بـ400 ألف يورو.

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع التعاون، يوم 23 يونيو، ثم مع الأهلي في آخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الرابع ويملك 53 نقطة من 28 مباراة وقد حقق الفوز 15 مرة مقابل التعادل 8 مرات وخسر 5 مرات، علمًا بأن اللقب ينحصر بين الاتحاد والهلال.

وودع الشباب من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة 1/2 أمام الهلال، في حين صعد غلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا ومن المقرر أن يلاقي ناساف كارشي من أوزبكستان في مارس 2023.